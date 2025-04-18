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محافظ الإسكندرية يتفقد أسعار السلع أسفل كوبري الكيلو 21 بحي العجمي (فيديو)

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يتفقد أسعار السلع،فيتو

تفقد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، في جولة مفاجئة بنطاق حي العجمي، للوقوف على أسعار السلع وجودة المعروضات، وعدم استغلال المواطنين بالمنافذ والمحلات التجارية أسفل كوبري الكيلو 21.

 

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وأصدر المحافظ تعليمات مباشرة بغلق إحدى المنافذ المخالفة بعد قيامه بالتعدي على الطريق العام والاستحواذ على مساحة خارجية من الرصيف لضمها إلى المحل الخاص به بعد تقفيلها بسور خارجي بالمخالفة للقانون.

كما تفقد عددًا من المحلات والمنافذ الكائنة أسفل الكوبري للتأكد من قيام أصحاب تلك المحلات التجارية بإعلان أسعار السلع وعدم  استغلال المواطنين.

 

وقام بضبط عدد من المحال المخالفة لعدم إعلان الأسعار وقيامهم بالبيع بأسعار أزيد من الأسعار المحددة.

وكلف محافظ الإسكندرية الأجهزة المعنية بحي العجمي بعدم ضبط السلع والتحفظ عليها واستبدال ذلك بالبيع للجمهور بأسعار مناسبة دعمًا للأسر البسيطة وتخفيفًا للأعباء المعيشية، بدلًا من اتخاذ الإجراءات التحفظية المعتادة.

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الفريق أحمد خالد حسن بحى العجمي الكيلو 21

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