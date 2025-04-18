مدرب سيمبا: خروج الزمالك من الكونفدرالية في صالحنا

الكونفدرالية، تحدث فادلو ديفيدز المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني، عن تأهل فريقه إلى دور نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الإفريقي على حساب المصري البورسعيدي.

خروج الزمالك من بطولة كأس الكونفدرالية

وقال فادلو ديفيدز مدرب سيمبا التنزاني في حواره مع برنامج إستاد المحور: "خروج الزمالك من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية ضد ستيلينبوش، في صالحنا لكنها تُظهر أن ستيلينبوش فريق قوي جدًّا، نادٍ كبير ومؤسسة ضخمة".

وأضاف: "هذا الموسم، كان بيراميدز في القمة، وفاجأ الجميع حقًّا بوصوله إلى نصف النهائي، دوري أبطال إفريقيا، بالطبع، هو في الأساس مواجهة بين جنوب إفريقيا ومصر لدينا، أورلاندو بايرتس يواجه بيراميدز، الأهلي يواجه صن داونز، قد نشهد نهائيًّا مصريًّا خالصًا، أو نهائيًّا جنوب إفريقيًا خالصًا، أو بالطبع قد يكون النهائي بين الأهلي وأورلاندو بايرتس، نحن في الحقيقة ليس لدينا تفضيل معين، لم نفز بكأس الكونفدرالية الإفريقية، أعتقد أن تركيزنا الآن منصب فقط على الوصول إلى النهائي، ثم بالطبع محاولة الفوز بالبطولة".

وأكمل: "مباراة الذهاب ضد المصري منحتنا الكثير من الثقة رغم الخسارة بالنظر إلى الطريقة التي سيطرنا بها على اللقاء، نسبة الاستحواذ كانت في صالحنا بـ60%، قمنا بتسديد 18 كرة، منها 7 على المرمى، ورغم تلك الإحصائيات خسرنا المباراة 2-0، المصري سدد مرتين على المرمى، وهما الهدفان الوحيدان لهما، ورغم ذلك كنا الفريق المسيطر، كنا نتوقع دفاعهم بعد الأهداف، ونجحنا في إيجاد المساحات خلف الأظهرة، السعداوي وحيد، عندما خرج للضغط علينا، حتى في مواقف بناء اللعب من ضربة مرمى، جاءوا للضغط العالي، وتمكنا من التمرير والتغلب عليه والوصول لحالة انفراد بالحارس، قدمنا أداء جيد، لكن النتيجة لم تكن الأفضل، بالطبع".

واختتم:"كان علينا التكيف في مباراة الإياب، مع معرفتنا بكيفية تعاملهم مع المباراة، لأن في أي لحظة، ومع لاعبين سريعين مثل صلاح محسن، ودرغام، والسعداوي، كان من الممكن أن يجدوا المساحات خلف خط دفاعنا بهجمات مرتدة، عدم استقبال هدف كان أمرًا مهمًّا، لكن بالطبع تسجيل هدفين كان ضروريًا، وهدفنا كان أن نسجل أكثر من هدفين ونحسم المباراة خلال 90 دقيقة، لكن الأداء كان جيدًا جدًا على أرضنا، وتمكنا من إنهاء المهمة بركلات الترجيح، المصري فريق جيد ويمتلك لاعبين مميزين، لكن أعتقد أننا من الناحية التكتيكية عرفنا كيف نجد المساحات، ونجحنا في عزل لاعبيهم واللعب خلفهم، وخلقنا العديد من الفرص التي كانت كافية لإنهاء المباراة خلال الوقت الأصلي".

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