محافظ الإسكندرية يوجه بإزالة الكافتيريات المخالفة وإغلاق المنافذ غير الآمنة بالكيلو 21

أصدر الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، تعليماته الفورية بغلق كافة المنافذ غير الآمنة أسفل كوبري الكيلو 21، والتي كانت تُستغل من قِبل بعض العناصر كمواقع لتعاطي المواد المخدرة، وذلك في إطار تعزيز الأمن العام والحفاظ على سلامة المواطنين.

حيث تم غلق أحد المنافذ المخالفة لبيع الخضار والفاكهة بعد قيامه بفتح مساحة كبيرة أسفل الكوبري كانت تشكّل بؤرة لمتعاطي المخدرات ومخزنًا عشوائيًّا مخالفًا للسلع والمنتجات.

كما أمر بإزالة كافة الكافتيريات والمحال المخالفة التي تعمل دون تراخيص بالمنطقة، مؤكدًا ضرورة فرض النظام ومنع أي تجاوزات تُعرقل حركة المرور موجهًا الإدارة العامة للمواقف التابعة لمحافظة الإسكندرية باستغلال تلك المساحات وضمها لإقامة مواقف خاصة للسيارات الميكروباص بدلًا من المواقف العشوائية التي تعوق الحركة المرورية وتحتل حرم الطريق.

وفي سياق تحسين البنية التحتية المرورية، وجَّه سيادته بتوسعة الجراج المجاور لنقطة مرور الكيلو 21، بما يُسهم في تخفيف حدة التكدسات المرورية وتحسين انسيابية حركة السيارات، خاصة مع بداية موسم الصيف وزيادة الإقبال على شواطئ غرب الإسكندرية.

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