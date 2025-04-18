محافظ الإسكندرية يوجه بفتح مسار كوبري الكيلو 21 ويشدد على إزالة الإشغالات

كلف الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، كافة الجهات المعنية بإزالة كافة الإشغالات والمواقف العشوائية المجاورة لوحدة المرور والمستشفى لفتح الطريق أمام مسار كوبري الكيلو 21 في الاتجاه المؤدي إلى الساحل الشمالي، وذلك لتحقيق السيولة المرورية في تلك المنطقة الحيوية لا سيما مع اقتراب فصل الصيف.

يأتي ذلك على هامش جولته المفاجئة بمنطقة الكيلو 21 بحي العجمي.

ووجَّه بإزالة جميع الإشغالات من جانبي الطريق أسفل الكوبري، لما تمثله من عرقلة للحركة وتشويه للمظهر الحضاري، وكلف الجهات المعنية بحي العجمي بتكثيف الرقابة والحملات لضمان عدم عودة الباعة الجائلين.

وفي سياق متصل، وفي إطار تكليف المحافظ بمتابعة مدى الالتزام بالتعريفة الجديدة للتأكد من عدم استغلال المواطنين لا سيما بعد رصد عدد من الشكاوى بقيام بعض السائقين بالمواقف العشوائية بزيادة الأجرة وتقسيم المسافات كثّفت فى هذا الإطار إدارة المرور من تواجدها الميداني في المنطقة، حيث قامت بإيقاف عدد من سيارات الميكروباص، واستطلعت آراء الركاب بشأن مدى التزام السائقين بالتعريفة الرسمية للركوب. وأسفرت الحملة عن سحب تراخيص بعض المركبات المخالفة، في إطار الحفاظ على حقوق المواطنين وفرض الانضباط.

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