الليمون يتعدى الـ 100 جنيه، أسعار الخضروات بأسواق البحيرة (فيديو وصور)

بعد تصدر أسعار الليمون في الأسواق حديث المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي نظرا لارتفاع حصل، سجل سعر الكيلو الواحد ما بين 100 إلى 120 جنيها للكيلو الواحد.

ننشر أسعار الخضروات اليوم بمحافظة البحيرة، حسب آخر الأسعار المتداولة بين البائعين والتجار بأسواق المحافظة، ووفقًا لآخر التطورات والمستجدات اليومية في الأسعار.

أسعار الليمون بمحافظة البحيرة، فيتو

أسعار الخضروات بمحافظة البحيرة، فيتو

أسعار الخضروات بمحافظة البحيرة، فيتو



سعر كيلو الليمون بمحافظة البحيرة

وسجل سعر كيلو الليمون بمحافظة البحيرة ارتفاعا ملحوظا مما آثار ضجة كبيرة بين المواطنين خلال الأيام الأخيرة حيث تعدى سعر الكيلو الواحد 100 جنيه، وتشهد باقي أنواع الخضار اليوم الثلاثاء ارتفاعا في بعض الأنواع وانخفاضا في الآخر.





أسباب ارتفاع أسعار الليمون

وأشار أحمد، أحد العاملين بسوق الخضار بالمحافظة، أن أسعار الليمون شهدت ارتفاعا كبيرا نظرا لعدم توافره بكثرة بالأسواق المصرية، وبالإضافة إلى غياب الليمون البلدي مما جعل الاعتماد الأكبر على الليمون الصحراوي، والذي لم يتوافر بشكل كافي لتغطية السوق المصري وارتفاع تكلفة الزراعة بالأراضي الصحراوية، والذي أثر بشكل واضح على الأسعار خلال الفترة الحالية.



أسعار الخضروات بمحافظة البحيرة، فيتو

أسعار الليمون بمحافظة البحيرة، فيتو

متى تنخفض أسعار الليمون

وأضاف أيضا أن أسعار الليمون سوف تشهد هبوطا، ولكن خلال الأشهر المقبلة عند حصاد الليمون البلدي أو الفلاحي من الأراضي، كما أن باقي الخضروات تشهد استقرارا ملحوظا في الأسعار وإقبالا من مواطني محافظة البحيرة.



أسعار الخضروات اليوم بمحافظة البحيرة:-

ليمون: يسجل سعر 100 جنيه للكيلو

طماطم: تسجل سعر 10 جنيهات للكيلو

بطاطس: تسجل سعر 8 جنيهات للكيلو

بتنجان رومي: يسجل سعر 8 جنيهات للكيلو

بتنجان طويل: يسجل سعر 15 جنيها للكيلو

قلقاس: يسجل سعر 25 جنيها للكيلو

ورق عنب: يسجل سعر 60 جنيها للكيو

جزر: يسجل سعر 10 جنيهات للكيلو

كوسة: تسجل سعر 10 جنيهات للكيلو

شطة: تسجل سعر 25 جنيها للكيلو

بصل أبيض: يسجل سعر 10 جنيهات للكيلو

بصل أحمر: يسجل سعر 20 جنيها للكيلو

فلفل ألوان: يسجل سعر 50 جنيها للكيلو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.