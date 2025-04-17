مانشستر يونايتد يتعادل مع ليون 2/2 ويلجآن لشوطين إضافيين في الدوري الأوروبي

انتهى الوقت الأصلي من مباراة مانشستر يونايتد ضد ليون بنتيجة 2/2، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على ملعب أولد ترافورد، في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي، ليتجه الفريقان إلى لعب شوطين إضافيين.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل (2-2) في فرنسا، مما يعني حاجة كل فريق للانتصار من أجل التأهل.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد ليون

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي، هاري ماجواير، ليني يورو.

خط الوسط: ديوجو دالوت، مانويل أوجارتي، كاسيميرو، دورجو.

خط الهجوم: جارناتشو، هويلوند، برونو فيرنانديز.

تشكيل ليون أمام مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: بيري.

خط الدفاع: مايتلاند نايلز، ماتا، نيكاتيه، تاجليافيكو.

خط الوسط: فيريتوت، أكوكو، توليسو.

خط الهجوم: ريان شرقي، ميكاواتادزي، ألمادا.

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