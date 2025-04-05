اليونيسيف: مليون طفل بقطاع غزة محرومون من المساعدات

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأطفال (اليونيسيف) في بيان صادر عنها اليوم السبت: أكثر من مليون طفل في قطاع غزة حرموا من المساعدات المنقذة للحياة لأكثر من شهر.

اليونيسيف: استمرار منع دخول المساعدات إلى غزة انتهاك للقانون الدولي الإنساني

وقالت منظمة اليونيسيف، إن استمرار منع دخول المساعدات إلى غزة انتهاك للقانون الدولي الإنساني وعواقبه وخيمة على الأطفال.



وأضافت اليونيسيف، أن الحصار المفروض على المساعدات الإنسانية له عواقب كارثية على مليون طفل في قطاع غزة واستمرار منع المساعدات سيفاقم حالات سوء التغذية والأمراض ويزيد وفيات الأطفال في قطاع غزة.

وتابعت: لدينا آلاف الطرود من المساعدات تنتظر الدخول إلى قطاع غزة، ويجب السماح بدخولها فورا ونفاد الأغذية التكميلية للرضع في غزة ولم يبق من الحليب الجاهز إلا ما يكفي لـ400 طفل فقط لمدة شهر.

واستطردت: الأطفال الذين يتلقون علاجا من سوء التغذية معرضون لخطر شديد بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة.

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