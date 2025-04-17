سماح أنور عن السوشيال ميديا: أنا مش كلبة لايكات ومجتمعنا لا يتكلم إلا بالأمراض

كشفت الفنانة سماح أنور، رأيها في أزمات الفنانين والفنانات والنجوم في كافة المجالات على السوشيال ميديا، خلال الفترة الأخيرة.



هجوم السوشيال ميديا على النجوم

وقالت سماح أنور، في تصريحات خاصة لـ"فيتو":"بعض المشاهير في حال تعرضهم لانتقادات أو هجوم علي السوشيال ميديا يخرجون للإعلام يفسرون أو يوضحون اَرائهم التي قد تكون مثيرة للجدل أحيانا، وأنا ضد ذلك".



موقف سماح أنور من السوشيال ميديا

وأوضحت:"كلام الناس لن يميتني أو يحيين، وانا لست كلبة لايكات ولم ولن أجبر الناس علي حبي، وللأسف الناس بتشتغل ربنا رغم انه سبحانه وتعالي:" فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ" فكيف للناس أن تعلى علي الله وما هذا الجبروت، لذلك لن أرد على حملات السوشيال ميديا ضدى، وكل منا مسئول عن نفسه فقط وسيلقى الله بمفرده".

وتابعت:"لا أعارض وجود السوشيال ميديا، بالعكس أراها اعظم اختراع ولكن مجتمعنا العربي لا يتكلم الا في السواد والأمراض فقط واهانة وجرح الآخر، ولكنه يمكن أن تقرب بيننا وتعظم من ايجابياتنا بعيدا عن إطلاق السباب والشتائم".

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