نقل مقر مكتب شكاوى المواطنين إلي دار القضاء العالي
في إطار حرص النيابة العامة على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير سُبل تواصلهم، وجّه النائب العام المستشار محمد شوقي، بنقل مكتب شكاوى المواطنين إلى مقره الجديد بدار القضاء العالي -الطابق الأرضي- بجوار قاعة المستشار سمير أبو المعاطي.
وقد بدأ المكتب في تلقّي شكاوى المواطنين اعتبارًا من يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/٤/٥، على أن يتم إغلاق مكتب شكاوى المواطنين بمكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة -جنوب القرنفل- التجمع الأول بشكل نهائي يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٤/١٥.
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