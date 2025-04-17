أسباب إلغاء انتخاب رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب

رغم الدعوة المسبقة لاجتماع الهيئة العليا لـ حزب الوفد لانتخاب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب فى مجلس النواب إلا أنه تم تأجيل الأمر.

وتم تأجيل انتخاب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بسبب عدم اكتمال نصاب الاجتماع الذى دعا إليه الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد مخصصا الدعوة لانتخاب رئيسا للهيئة البرلمانية بمجلس النواب وانتخاب نائب لرئيس الحزب فى المقعد الشاغر الذى خلا منذ أكثر من شهر.

وكان صاحب المقعد الشاغر فى منصب نائب رئيس الحزب هو الدكتور أيمن محسب الذي جمدت الهيئة العليا عضويته من الحزب وبالفعل تم تعيين فؤاد بدراوى فى هذا المنصب بقرار من رئيس الحزب وموافقة الحاضرون من أعضاء الهيئة العليا.

انتخاب رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد

وقال الدكتور عبد السند يمامة لـ"فيتو": إن عدم انتخاب رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب خلال اجتماع الهيئة العليا العليا امس هو عدم اكتمال نصاب الهيئة العليا.

وأضاف رئيس حزب الوفد لـ"فيتو": أن الدورة البرلمانية أوشكت على الانتهاء فلن يتم انتخاب رئيس للهيئة البرلمانية هذه الدورة وستظل الهيئة البرلمانية هكذا.

تعيين فؤاد بدراوي نائبا لرئيس الوفد

وأصدر الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد قرارا بتعيين فؤاد بدراوي عضو الهيئة العليا نائبا لرئيس الحزب وذلك بعد إجماع أعضاء الهيئة العليا للحزب علي اختياره.

اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد

وقال الدكتور عبد السند يمامة إن الاختيار في محله لعدة معايير تنطبق على فؤاد بدراوي.

وقدم فؤاد بدراوي الشكر لرئيس الوفد الدكتور عبد السند يمامة وأعضاء الهيئة العليا للحزب علي اختياره وقال إنه دائما يخدم الوفد في أي موقع.

تحويل عبد العليم داوود للتحقيق بحزب الوفد

وكان كشف الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، حقيقة تحويل النائب محمد عبد العليم داوود للتحقيق فى الحزب بسبب طلب الإحاطة الذى قدمه فى مجلس النواب.

تصريحات عبد العليم داود بالبرلمان

وأوضح رئيس حزب الوفد فى تصريح خاص لـ"فيتو": أنه استدعى النائب محمد عبد العليم داوود اليوم فى الحزب بخصوص تصريحاته فى مجلس النواب، لافتا إلى أنه سيتم سؤاله عن طلب الإحاطة الذى قدمه للبرلمان.

واستكمل يمامة لـ"فيتو": أنه من المفترض أن يعرض النائب على رئيس الحزب طلبات الإحاطة أولا وبعد الموافقة عليها يتم تقديمها للبرلمان، مشيرا إلى أنه لم يعرض طلب الإحاطة الأخير علي، بوصفي رئيس الحزب؛ ولذلك سيخضع للتحقيق أمامي شخصيا كرئيس للحزب، وليس مع لجنة بالحزب، موضحا أنه حال اتخاذ إجراء سيكون صادرا منى شخصيا.

وأشار يمامة إلى أن اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد اليوم مخصص لانتخاب رئيس للهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب ونائب جديد لرئيس الحزب فى المقعد الشاغر بالهيئة العليا، لافتا إلى أن الترشح لهذه المقاعد يكون خلال الجلسة ذاتها، وتجرى الانتخابات فى حينها من قبل الهيئة العليا.

هجوم حاد على الحكومة في جلسة النواب

وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب قد شهدت حالة من عدم الانضباط وارتفاع الأصوات، على خلفية هجوم النائب محمد عبد العليم داوود على الحكومة بسبب الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.

داوود يطالب بتقديم الحكومة للمحاكمة الجنائية

وشن النائب هجوما حادا على الحكومة، مطالبا بضرورة تقديمها للمحاكمة الجنائية بسبب ما اقترفته في حق الشعب المصري، مطالبا بضرورة استجواب الحكومة وسحب الثقة منها.

وجاء هجوم النائب محمد عبد العليم داوود، في ظل رفضه الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، بسبب التوسع في الاقتراض وعدم استغلال الأموال في المشروعات.

اعتراض نواب الأغلبية على انتقاد الحكومة

واعترض عدد من أعضاء مجلس النواب من الأغلبية على هجوم النائب محمد عبد العليم داوود على الحكومة، وضجت القاعة بالهتاف ضد النائب، وهو ما دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمطالبة الأعضاء بضرورة الالتزام بالهدوء وضوابط الجلسة.

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