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محافظ القاهرة يتابع إزالة البناء المخالف بالمقطم

محافظ القاهرة يتابع
محافظ القاهرة يتابع ازالة البناء المخالف بالمقطم

أشرف د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة على أعمال إزالة الأدوار العليا المخالفة لعدد ٦ عقارات بالمقطم أرقام ٥٥٦٧، و٥٥٦٨، و٥ بالحي الرابع بالهضبة الوسطى، و١٠٣، و١١١ و١١٤ تقسيم المستقبل بالهضبة الوسطى.

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وأشار د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة إلى أن حملة إزالة المخالفات مستمرة فى كافة الأحياء.

ودعا محافظ القاهرة المواطنين عدم التعامل مع أي عقار مخالف دون الرجوع إلى الأحياء للتاكد من التراخيص حفاظًا على أموالهم.

 

لن يتم التهاون في إزالة المخالفات البنائية

كما حذر محافظ القاهرة المخالفين أنه لن يتم التهاون في إزالة المخالفات البنائية مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة، مشيرًا إلى أنه جارى حصر باقى المخالفات لازالتها على الفور.

وأضاف محافظ القاهرة أنه يمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي محاولة للبناء المخالف على رقمى الخط الساخن لغرفة العمليات المركزية لمحافظة القاهرة  ١٥٤٩٦، و١١٤.

رافق محافظ القاهرة المهندس أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، ووليد شوقي رئيس حي المقطم، وعدد من قيادات المحافظة.

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