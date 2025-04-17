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رياضة

موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد توتنهام في الدوري الأوروبي والقناة الناقلة

آينتراخت فرانكفورت
آينتراخت فرانكفورت ضد توتنهام

يحل فريق توتنهام الإنجليزي ضيفا مساء اليوم الخميس على آينتراخت فرانكفورت على ملعب "دوتش بانك أرينا"، في إياب الدور ربع النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي.

 

موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد توتنهام في الدوري الأوروبي

ومن المقرر أن تطلق صافرة مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد توتنهام  في الدوري الأوروبي في تمام التاسعة مساء اليوم الخميس.

 

القناة الناقلة لمباراة آينتراخت فرانكفورت أمام توتنهام

وتنقل مباراة آينتراخت فرانكفورت وتوتنهام عبر شاشة قناة بي إن سبورتس وتحديدا  بى ان سبورت 2 HD.

وتعادل توتنهام مع مضيفه فرانكفورت 1-1 في مباراة الذهاب في المباراة التي جمعتهما بشمال لندن الخميس الماضي.

وتقدم فرانفكورت عن طريق ايكيتيكي في الدقيقة 6، ثم تعادل بيدرو بورو لصالح فريق توتنهام في الدقيقة 26.

 

وسقط توتنهام بنتيجة 2-4 أمام وولفرهامبتون في الجولة الـ 32 من مسابقة الدوري الإنجليزي، وفقد فريق توتنهام فرصة المنافسة على جميع البطولات المحلية مع مدربه أنجي بوستيكوجلو ويتبقى مسابقة الدوري الأوروبي وهي الأمل الوحيد لجماهير السبيرز والمدير الفني اليوناني.

في المقابل، يدخل فرانكفورت مباراة الإياب باعتباره المرشح الأوفر حظا للتأهل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي للمرة الثالثة على التوالي، وهو ما قد يجعله الفريق الثالث الذي يحقق هذا الإنجاز بعد إشبيلية ومانشستر يونايتد.

ولم يفز توتنهام سوى مرة واحدة في آخر خمس مواجهات ضد فرانكفورت في أوروبا، وكان ذلك في الدور ربع النهائي 1982، عندما فاز 2-1.

 

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