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رياضة

الفتح بقيادة جوزيه جوميز يفوز على اتحاد جدة 0/2 في الدوري السعودي

الفتح السعودي، فيتو
الفتح السعودي، فيتو

الدوري السعودي، سقط فريق اتحاد جدة في فخ الخسارة أمام  الفتح بهدفين دون رد  في  المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الثامنة والعشرين في النسخة الحالية من بطولة الدوري السعودي.

وأحرز الفتح هدفه الأول عن طريق أمين السباعي في الدقيقة 6، وأحرز الهدف الثاني للفتح ماتياس فارجاس في الدقيقة 69.

ويأتي فوز الفتح مع أنباء اقتراب جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، لتولي القيادة الفنية للنادي الأهلي خلفا لـ مارسيل كولر.

تشكيل اتحاد جدة 

تشكيل الفتح اتحاد جدة 

واستغل فريق الفتح بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عاملي الأرض والجمهور.

ويتصدر فريق الاتحاد جدول ترتيب الدوري النسخة الحالية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 65 نقطة متقدمًا بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق الهلال المتواجد في المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة، بينما يحتل الفتح المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة ويصارع للهروب من مناطق الهبوط.

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