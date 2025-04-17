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موعد مباراة الهلال ضد الخليج في الدوري السعودي والقناة الناقلة

موعد مباراة الهلال،
موعد مباراة الهلال، فيتو

يستضيف الهلال نظيره الخليج الذي يضم بين صفوفه اللاعب المصري محمد شريف، مساء اليوم الخميس، بملعب "المملكة أرينا"، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

 

موعد مباراة الهلال ضد الخليج

موعد مباراة الهلال ضد الخليج في الجولة 28 من مسابقة الدوري السعودي 2024/2025، هو اليوم الخميس 17 أبريل 2025، ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الهلال ضد الخليج اليوم في تمام الساعة 6:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 5:50 مساءً بتوقيت القاهرة.

 

القنوات الناقلة لمباراة الهلال أمام الخليج

وتملك شبكة قنوات الرياضية السعودية “SSC SPORTS” الحقوق الحصرية لنقل مباريات الدوري السعودي 2025، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الهلال اليوم ضد الخليج في دوري روشن السعودي عبر قناة “SSC Extra 1 HD”.

ويحتل الهلال السعودي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 58 نقطة خلف الاتحاد صاحب الصدارة بفارق 7 نقاط، بينما يحتل الخليج المركز العاشر برصيد 33 نقطة.

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