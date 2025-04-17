محافظ الجيزة يعلن بدء نقل الباعة الجائلين إلى سوق العياط الحضاري

بشر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أهالي مركز ومدينة العياط بانتهاء أزمة الإشغالات والتعديات بمنطقة المزلقان، وذلك مع بدء إجراءات تسكين الباعة الجائلين في سوق العياط الحضاري الجديد، الذي يعد بديلا حضاريا للأسواق العشوائية التي عانت منها المنطقة لسنوات طويلة، وتسببت في إعاقة الحركة المرورية وتفاقم معاناة المواطنين.

وأوضح محافظ الجيزة أن السوق الجديد يمتد على مساحة 3700 متر مربع ويضم 419 وحدة بيع وفرشات متنوعة، ويهدف السوق إلى توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الاستهلاكية الأساسية، بما في ذلك الملابس، والفواكه، والخضراوات، واللحوم، والأسماك، وذلك في إطار خطة المحافظة الطموحة لإنشاء أسواق حضارية تساهم في تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

مميزات السوق الحضاري بالعياط

وأكد المحافظ أن السوق الجديد مجهز بالكامل بشبكات المرافق الأساسية من مياه وصرف صحي وكهرباء، كما تم تزويده بأحدث وسائل الأمان والسلامة، حيث تم تنفيذ اشتراطات الحماية المدنية وتجهيزه بأنظمة إنذار آلي متطورة لمكافحة الحرائق، بالإضافة إلى منظومة كاميرات مراقبة حديثة لضمان متابعة الأوضاع في السوق على مدار الساعة.

ووجه محافظ الجيزة تعليمات مشددة إلى رئيس مركز ومدينة العياط بضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات نقل وتسكين جميع الباعة المستحقين في السوق الجديد، وأهمية المتابعة الدورية لضمان قيام المسؤولين عن إدارة السوق بواجباتهم على أكمل وجه، من حيث أعمال النظافة والصيانة الدورية، للحفاظ على المستوى الحضاري للسوق وضمان استدامته على المدى الطويل.

وشدد المحافظ أيضًا على رئيس مركز ومدينة العياط بعدم السماح إطلاقًا بوجود أي باعة جائلين أو إشغالات في منطقة المزلقان أو أمام محيط السوق الجديد، وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري اللائق بالمنطقة وتحقيق الانضباط المروري.

ويُعد افتتاح سوق العياط الحضاري خطوة هامة نحو تطوير البنية التحتية في مركز العياط وتحسين البيئة الحضرية، بالإضافة إلى توفير بيئة عمل آمنة ومنظمة للباعة الجائلين وتلبية احتياجات المواطنين بشكل حضاري ومريح.



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