الخميس 17 أبريل 2025
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محافظات

السكرتير العام لدمياط يترأس اجتماع اللجنة العليا للمواقف لبحث تطوير المنظومة

السكرتير العام والمساعد
السكرتير العام والمساعد لمحافظة دمياط

ترأس اللواء محمد همام، السكرتير العام للمحافظة، اجتماع اللجنة العليا لإدارة وتشغيل المواقف، بحضور اللواء عبد الله عاشور، السكرتير العام المساعد، وأحمد بدران، مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية، إلى جانب عدد من القيادات الأمنية، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة والمواقف في إطار توجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط.

الاجتماع يناقش الارتقاء بالمنظومة وتذليل العقبات أمام المواطنين

شهد الاجتماع مناقشة شاملة لكافة محاور جدول الأعمال التي تهدف إلى تطوير منظومة العمل داخل المواقف، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب بحث خطة تشكيل مجلس إدارة وجهاز متخصص لتشغيل وإدارة سيارات الأجرة.

اجتماع اللجنة العليا لإدارة وتشغيل المواقف بدمياط
اجتماع اللجنة العليا لإدارة وتشغيل المواقف بدمياط

كما تناول الاجتماع دراسة عدد من الطلبات المقدمة من المواطنين المتعلقة بمنظومة المواقف، والعمل على إيجاد حلول فورية لها، بما يضمن رفع كفاءة التشغيل وتذليل العقبات أمام المستخدمين.

متابعة الالتزام بالتسعيرة الجديدة بعد تحريك أسعار الوقود

وتضمن الاجتماع أيضًا متابعة تنفيذ التسعيرة الجديدة لسيارات الأجرة، والتي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية مؤخرًا، حيث تم التأكيد على ضرورة التزام السائقين بالتسعيرة المُعدلة، والإعلان عنها داخل المواقف، مع إلزامهم بوضع ملصقات توضح التعريفة الجديدة على السيارات.

يأتي هذا التحرك ضمن خطة محافظة دمياط للارتقاء بقطاع النقل الداخلي والمواقف، بما يواكب التطورات الأخيرة في أسعار الوقود، ويضمن تنظيمًا أفضل لحركة النقل، وتقديم خدمة لائقة لمواطني المحافظة.

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