الخميس 17 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

انفوجراف

مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

دوري أبطال أوروبا،
دوري أبطال أوروبا، فيتو

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري ابطال اوروبا برشلونة إنتر ميلان باريس سان جيرمان أرسنال

مواد متعلقة

اتجاه في ريال مدريد لتأجيل إقالة أنشيلوتي بسبب الكلاسيكو

دوري أبطال أوروبا، مبابي يسجل رقما سلبيا في التشامبيونز ليج

لحظة حزينة، أنشيلوتي يحسم مصيره بعد وداع ريال مدريد دوري أبطال أوروبا

بالفوز ذهابا وإيابا، أرسنال يطيح بريال مدريد من دوري أبطال أوروبا
ads

الأكثر قراءة

تسلل من السور، مراهق يهتك عرض تلميذة داخل مدرسة بعزبة النخل

هزة في سوق الذهب، تراجع كبير بالأسعار قبل اجتماع المركزي بساعات

مدبولي: معنديش مشكلة يهاجر 10 آلاف طبيب كل سنة بيوفرلنا عملة

هيئة التأديب بنقابة الأطباء تقرر إيقاف جودة عواد عن مزاولة المهنة لمدة عام

تجاوزنا الـ90%، رئيس الوزراء يكشف موعد التحريك الجديد في أسعار السولار والبنزين

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك وفق الحسابات الفلكية

بعد إزالتها، حقيقة إعادة صورة زيزو مع أساطير الزمالك بملعب الناشئين

قبل اجتماع المركزي، الدولار يواصل الارتفاع في البنوك المصرية

خدمات

المزيد

طن الأرز الشعير عريض الحبة يسجل 18.4 ألف جنيه بالأسواق اليوم

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الخميس 17-4-2025 في الأسواق

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس 17-4-2025 في الأسواق

سعر السكر،32 جنيها أقل سعر لكيلو السكر اليوم الخميس 17 أبريل 2025

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خواطر الشعراوي، هؤلاء أعظم درجة عند الله وهم الفائزون (فيديو)

تفسير حلم أكل الجوافة في المنام وعلاقته بقدوم أخبار سعيدة

بعد واقعة محمد رمضان، الإفتاء: الملابس عنوان الخلق ودليل على الانتماء لمنظومة القيم الإسلامية

المزيد
الجريدة الرسمية