رئيس غرفة بورسعيد: كنت أتمنى ألا ترفع الحكومة سعر السولار وتكتفي بالبنزين

قال محمد سعدة رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، إن حديث الشارع المصري منصب على ارتفاع أسعار الوقود، خاصة وأن رفع سعر الوقود يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع ووسائل النقل والمواصلات، فرفع سعر السولار خاصة ترجمته على أرض الواقع هو زيادة في أسعار السلع والخدمات.

كنت أتمنى ألا ترفع الحكومة سعر السولار وتكتفي بالبنزين

وأضاف: كنت أتمنى ألا ترفع الحكومة سعر السولار وتكتفي بالبنزين فقط، لأن رفع سعر السولار مرتبط بكل ما هو مؤثر في تكلفة الإنتاج، فالسولار يؤثر في عدة قطاعات إما تأثير مباشر أو غير مباشر.

وأوضح أنه من التأثيرات المباشرة رفع أسعار النقل والمواصلات العامة والخاصة التي يستخدمها المواطنين، حيث ارتفعت تعريفة الركوب بمجرد إصدار القرار، وهذا تأثير مباشر على المواطنين أنفسهم.

محمد سعده رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد

رفع سعر السولار يؤثر في زيادة تكلفة الإنتاج في عدة قطاعات

وتابع: يضاف إلى ذلك أن رفع سعر السولار يؤثر في زيادة تكلفة الإنتاج في عدة قطاعات على رأسها المقاولات والأغذية، التي تشمل الخضار والفاكهة والمأكولات، وجميع المنتجات في سلاسل الإمداد.

توقعات بارتفاعات من 10 إلى 15% في أسعار السلع والخدمات

ويرى «سعدة» أن الزيادة جنيهين في سعر السولار تعد كبيرة جدًا خلال الوقت الراهن، وأن هذه الزيادة ستؤثر في أسعار السلع والخدمات، متوقعًا أن تتراوح الارتفاعات في سعر السلع والخدمات من 10 إلى 15%.

توقيت اتخاذ قرار رفع سعر المحروقات لم يكن مفاجئًا

وعن توقيت اتخاذ قرار رفع سعر المحروقات، قال إنه لم يكن مفاجئًا، بل وزير المالية قد أعلن مسبقًا عن تطبيق الزيادات في أسعار المحروقات حتى أخر العام، لتنفيذ الاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي بشأن تحرير سعر المحروقات وإلغاء الدعم بنهاية 2025، وهذه فقط أول زيادة بعد تصريح وزير المالية.

رئيس الوزراء يكشف موعد التحريك الجديد في أسعار السولار والبنزين

يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء؛ قال في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الخميس في العاصمة الإدارية الجديدة؛ أن جزء من العبء المالي الحالي تكلفة الاقتراض التي قامت به هيئة البترول لتدبير موارد على مدار السنوات الماضية، مع معادلة متوسط سعر البترول على مدار العام.

وأضاف «مدبولي» أن تكلفة سعر لتر السولار أو البنزين لا يزال اقل من التكلفة الواقعة على هيئة البترول، ولكننا تجاوز أكثر من 90% والمتبقى بسيط وسيتم تنفيذه حتى نهاية العام، ولن يتم النظر في أي زيادات أخرى قبل شهر أكتوبر المقبل

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