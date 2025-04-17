الخميس 17 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري السعودي، الدوسري يضع الهلال في المقدمة أمام الخليج بهدف في الشوط الأول

الهلال السعودي، فيتو
الهلال السعودي، فيتو

تقدم فريق الهلال بهدف دون رد أمام الخليج بالشوط الأول في اللقاء الذي يقام  بينهما على ملعب "المملكة أرينا"، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وأحرز هدف الهلال سالم الدوسري في الدقيقة 26.

 

تشكيل الهلال أمام الخليج 

تشكيل الخليج أمام الهلال 

ويتواجد محمد شريف، لاعب الخليج، على دكة بدلاء الفريق.

موعد مباراة الهلال ضد الخليج

موعد مباراة الهلال ضد الخليج في الجولة 28 من مسابقة الدوري السعودي 2024/2025، هو اليوم الخميس 17 أبريل 2025، ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الهلال ضد الخليج اليوم في تمام الساعة 6:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 5:50 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال أمام الخليج

وتملك شبكة قنوات الرياضية السعودية “SSC SPORTS” الحقوق الحصرية لنقل مباريات الدوري السعودي 2025، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الهلال اليوم ضد الخليج في دوري روشن السعودي عبر قناة “SSC Extra 1 HD”.

ويحتل الهلال السعودي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 58 نقطة خلف الاتحاد صاحب الصدارة بفارق 7 نقاط، بينما يحتل الخليج المركز العاشر برصيد 33 نقطة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري السعودي الدوري السعودي للمحترفين الهلال ضد الخليج الهلال أمام الخليج الهلال والخليج

مواد متعلقة

اللجنة الطبية باتحاد الكرة تنظم محاضرة عن الوقاية من الموت المفاجئ للاعبين الشباب

التشكيل الرسمي لمباراة الهلال والخليج وموقف محمد شريف

الخطيب يعاتب وسام أبو علي على طائرة الأهلي

الأهلي يتوجه لخوض مرانه الأول على ملعب تاسك استعدادا لمواجهة صن داونز (فيديو)

بعثة الأهلي تصل فندق الإقامة في بريتوريا

أزمة قفشة ومعلول تشعل غضب الخطيب من كولر

وفد السفارة المصرية في جنوب إفريقيا يستقبل بعثة الأهلي

متى ينضم أحمد زيزو لتدريبات الأهلي ؟
ads

الأكثر قراءة

مصير شهادات الادخار بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 2.25%

البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة 2.25% في ثاني اجتماعات 2025

تسلل من السور، مراهق يهتك عرض تلميذة داخل مدرسة بعزبة النخل

هزة في سوق الذهب، تراجع كبير بالأسعار قبل اجتماع المركزي بساعات

هيئة التأديب بنقابة الأطباء تقرر إيقاف جودة عواد عن مزاولة المهنة لمدة عام

تجاوزنا الـ90%، رئيس الوزراء يكشف موعد التحريك الجديد في أسعار السولار والبنزين

احتجاز رئيس، إسرائيل تمنع محمود عباس من مغادرة رام الله لزيارة سوريا

مدبولي: معنديش مشكلة يهاجر 10 آلاف طبيب كل سنة بيوفرلنا عملة

خدمات

المزيد

طن الأرز الشعير عريض الحبة يسجل 18.4 ألف جنيه بالأسواق اليوم

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الخميس 17-4-2025 في الأسواق

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس 17-4-2025 في الأسواق

سعر السكر،32 جنيها أقل سعر لكيلو السكر اليوم الخميس 17 أبريل 2025

المزيد

انفوجراف

رحلة قرارات البنك المركزي بشأن الفائدة في 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى يبلس، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 12 من سورة الروم (فيديو)

رئيس دينية الشيوخ: حب الشعب المصري لآل البيت يتفق مع صحيح الدين

خواطر الشعراوي، هؤلاء أعظم درجة عند الله وهم الفائزون (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية