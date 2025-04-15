تقارير برتغالية تكشف خطة بورتو لخطف نجم الهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية برتغالية أن روبن نيفيز لاعب نادي الهلال السعودي، دخل ضمن اهتمامات فريق بورتو البرتغالي الاستعانة بخدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية 2025.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "آبولا" البرتغالية الشهيرة، فإن بورتو مُهتم باستعادة خدمات نيفيز، الذي تم بيعه إلى وولفرهامبتون الإنجليزي في الميركاتو الصيفي 2017، وهو في العشرين من عمره فقط، مقابل نحو 18 مليون يورو.

وتأتي رغبة بورتو في التعاقد مع نجم خط وسط نادي الهلال السعودي، بعد نجاح مجلس الإدارة في إقناع آرسنال بإعارة فابيو فييرا، في عملية اعتقد الكثيرون أنها مستحيلة، ولكنها حدثت في النهاية.



وأشار التقرير إلى أن بورتو يعتزم ضم نيفيز إما على سبيل الإعارة أو "بدون تكلفة"، ويبدو أن الفرضية الأولى هي الأقل ترجيحًا في الوقت الحالي، نظرا لأن اللاعب يُعتبر عنصرًا أساسيًا في صفوف الهلال، حيث يلعب تحت قيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.

وأوضحت "آبولا" أن الفرضية الثانية قابلة للتنفيذ، حيث يتبقى للاعب الوسط الدفاعي عام واحد في عقده مع ناديه، وبالتالي يمكنه الصيف المقبل التقدم بطلب فسخه من قبل المسؤولين في السعودية؛ من أجل العودة إلى بورتو.

روبن نيفيز،فيتو

بدايات نيفيز

وبدأ نيفيز مسيرته الكروية مع بورتو في عام 2010، وتدرج في فئاته السنية المُختلفة حتى وصل للفريق الأول عام 2014، وبعد 3 سنوات انتقل إلى وولفرهامبتون، قبل أن ينضم للهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023.

وبرفقة بورتو، لعب نيفيز 93 مباراة عبر كل المسابقات، وأحرز 4 أهداف وصنع 3 آخرين، وتبلغ القيمة السوقية الحالية للاعب 28 مليون يورو، استنادًا إلى بيانات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

مسيرة روبن نيفيز مع نادي الهلال السعودي



وبعد حضوره للهلال، أسهم نيفيز في تتويج فريقه بالثلاثية المحلية الموسم الماضي، بالظفر بألقاب دوري روشن السعودي، وكأس الملك، وكأس السوبر السعودي، وفي بداية هذا الموسم، أضاف اللاعب لقبًا آخر إلى حصيلته مع "الزعيم"، بعد الفوز بكأس السوبر مُجددًا.

وبشكل عام، لعب نيفيز بقميص الهلال 77 مباراة عبر كل المسابقات، وتمكن صاحب الـ 28 عامًا من هز الشباك 8 مرات، وقدم 20 تمريرة حاسمة، ويُعتبر من الأعمدة الأساسية في فريقه؛ لما يتسم به من مهارة في التمرير وإرسال الكرات الطولية.

وعلى الصعيد الدولي، يملك نيفيز في رصيده مع المنتخب البرتغالي 56 مواجهة دولية، قدم خلالها 5 تمريرات حاسمة، وكان اللاعب ضمن تشكيلة منتخب بلاده التي حصدت لقب دوري الأمم الأوروبية عام 2019.

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