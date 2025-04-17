رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية يُلقي محاضرة بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال قسم الدبلومات والبرامج المهنية بقطاع المكتبات محاضرة بعنوان "الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية: نقلة نوعية لمنظومة الملكية الفكرية في مصر"، والتي تتزامن مع أسبوع اليوم العالمي للملكية الفكرية، يقدمها الدكتور هشام عزمي؛ رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية، وذلك الساعة العاشرة والنصف صباح يوم الأربعاء 23 إبريل، بقاعة الوفود بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.



تُقدّم المحاضرة رؤية شاملة حول الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في مصر، والدور الحيوي لحقوق الملكية الفكرية كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تنظيمها وحمايتها واستغلالها بما يسهم في تحقيق مردود اقتصادي واجتماعي ملموس.

كما تُبرز المبادئ الجوهرية التي تُشكل الأساس لمنظومة الملكية الفكرية، مثل تكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، والالتزام بمعايير الشفافية، وتعزيز التنافسية ومنع الاحتكار. وسيتم الإشارة أيضًا إلى الجهود المتواصلة لتشجيع الباحثين والمخترعين على تسجيل حقوقهم الفكرية، وزيادة وعي المجتمع بأهميتها عبر مجموعة واسعة من الفعاليات، مثل المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية.

وتتناول المحاضرة عدة محاور منها الأهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، والتي تشمل تحسين هيكل الحوكمة المؤسسية، وتعزيز البيئة التشريعية، وزيادة العائد الاقتصادي، وتطوير التعاون الدولي والإقليمي لحماية هذه الحقوق، وأيضًا دور الملكية الفكرية في تحقيق التوازن بين الابتكار والتنمية بما يعزز جودة الحياة، بالإضافة إلى أنه سيتم تسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي كعامل محوري في تطوير منظومة الملكية الفكرية، وكيف يُمكن للذكاء الاصطناعي أن يقوم بتسريع عمليات تسجيل الحقوق وحمايتها بفضل قدرته على تحليل البيانات وتقييم الأصول الفكرية بكفاءة عالية، وأيضًا مُساهمته في دعم المبدعين والمخترعين من خلال توفير أدوات وتقنيات مبتكرة تُسهم في تحسين الأفكار والعمليات الإبداعية.

كذلك سيتم طرح أهمية دمج الذكاء الاصطناعي في التشريعات والسياسات الوطنية للملكية الفكرية، بما يضمن مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، مع تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والتقنية لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه التقنيات في حماية وتنمية الحقوق الفكرية.

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