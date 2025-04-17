مدبولي: نضع كل السيناريوهات للتعامل مع الأزمات العالمية وهذه خطة الحكومة المقبلة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء: إن منطقة قناة السويس واعدة وجاذبة للاستثمارات العالمية، لافتًا: بدأنا تفعيل المرحلة الأولى من مبادرة دعم لاقطاع الصناعي بقيمة 30 مليار جنيه واستيراد ماكينات التصنيع.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بالعاصمة الإدارية إلى أن هناك توجيهات لوزير المالية لسداد 3 مليارات جنيه قيمة 300 ألف قنطار من القطن للمزارعين.

وأشار: تابعت كل النقاشات والآراء بشأن الحساب الختامي للموازنة، وأسجل كل احترامي لآراء أعضاء مجلس النواب، وأؤكد أن الإصلاحات ستمكننا خلال فترة قصيرة من تجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة، وهناك تقدم كبير تم في الأوضاع الاقتصادية مقارنة بالسنوات الماضية بالرغم من التحديات، والتضخم في مسار التراجع، وحققنا فائضا أول في العام المالي الحالي، وكل المؤشرات الاقتصادية تتحقق وفقا لما خططنا له، وهناك تركيز أكبر على مؤشرات التنمية البشرية والصحة والتعليم خلال الفترة المقبلة.

وتابع: نسير في مسار الإصلاح الاقتصادي بكل قوة بالرغم من حالة الضبابية التي يمر بها العالم، ونضع كل السيناريوهات الممكنة للتعامل معها.

وأشار إلى تشكيل لجنة مشتركة مع الكويت تضم وزيري المالية والاستثمار قبل الإعلان عن حجم الاستثمارات الكويتية في مصر.



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