انطلاق فعاليات النسخة الثانية من "Waha Connect"

انطلقت اليوم النسخة الثانية من فعالية Waha Connect والتى جاءت تحت عنوان “Shaping the ICT Horizon” في المنطقة التكنولوجية ببني سويف الجديدة، بمشاركة قادة صناعة التكنولوجيا، ورواد الأعمال، والخبراء في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

دعم الابتكار الرقمي

تأتي هذه الفعالية في إطار جهود واحات السيليكون لدعم الابتكار الرقمي وتعزيز فرص الاستثمار والتوسع في القطاع التكنولوجي، خاصة في محافظات الصعيد.



تشهد الفعالية سلسلة من الجلسات النقاشية الملهمة، التي تستعرض قصص نجاح الشركات الناشئة والمواهب المحلية، بالإضافة إلى مناقشة مستقبل مراكز الاتصال وخدمات التعهيد، ودور المناطق التكنولوجية في تحقيق التحول الرقمي، كما توفر الفعالية منصة حيوية للتواصل بين الخبراء، والمستثمرين، والشركات العاملة في المجال، مما يسهم في بناء شراكات استراتيجية تعزز من نمو القطاع التكنولوجي في مصر.



أكد هاشم منسي، الرئيس التنفيذي لشركة واحات السيليكون إن إطلاق النسخة الثانية من Waha Connect يعكس التزام واحات السيليكون بتمكين الكوادر الشابة، وخلق بيئة أعمال تكنولوجية متكاملة تدعم نمو الشركات الناشئة والمتوسطة في صعيد مصر، فالمنطقة التكنولوجية ببني سويف الجديدة أصبحت اليوم نموذجًا لمجتمعات الابتكار الرقمي، حيث توفر بنية تحتية متطورة وفرصًا استثمارية جاذبة تسهم في دعم الاقتصاد الرقمي المصري وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لخدمات تكنولوجيا المعلومات والتعهيد."



شهدت الفعالية حضورًا واسعًا من المسؤولين التنفيذيين والخبراء، حيث تجاوز عدد المشاركين 250 شخصًا، من بينهم قيادات بارزة في قطاع التكنولوجيا، وممثلون عن شركات عالمية وإقليمية. وتضمن برنامج الحدث العديد من الحلقات النقاشية التفاعلية، بالإضافة إلى عروض تقديمية ملهمة بأسلوب TED Talks، والتي ركزت على كيفية تسخير التكنولوجيا لدعم التنمية الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة للمواهب المحلية في مجال الابتكار وريادة الأعمال.



وضمت قائمة المتحدثين عددًا من الأسماء البارزة من جهات أكاديمية وعلمية مرموقة تضم رامز أرتين الرئيس التنفيذي للعمليات ب Aura Communication، الذي استعرض خلال جلسته التي أتت تحت عنوان "من الجذور المحلية إلى الانتشار القومي: صعود شركة ناشئة في مراكز الاتصال" قصة نجاح شركته في التحول من وكالة محلية إلى شريك استراتيجي في مجال مراكز الاتصال مع فودافون مصر، مرورًا بإطلاق أول مركز اتصال في المنطقة التكنولوجية ببني سويف الجديدة، وصولًا إلى ريادة تشغيلية على مستوى وطني.



وكذلك شريف كمال – عضو هيئة التدريس بجامعة بني سويف التكنولوجية ورئيس قسم التحكم الصناعي بالكلية المصرية الكورية للصناعة وتكنولوجيا الطاقة، والتي أتت جلسته تحت عنوان "بناء المستقبل: تمكين أجيال التكنولوجيا من الجذور" وشارك بخبرته الواسعة في أنظمة التحكم الذكية والطاقة المتجددة، مركّزًا على كيفية إعداد أجيال تكنولوجية قادرة على قيادة المستقبل الصناعي لمصر.



و هبة علي عزمي – ممثلة مبادرة كريتيفا والمختصة في إدارة برامج الابتكار بمركز TIEC وبهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، والتي أتت جلستها تحت عنوان "تكنولوجيا بلا حدود: شركات ناشئة من بني سويف تعيد تشكيل تفاصيل الحياة اليومية" حيث قدمت عرضًا تفاعليًا لأربع شركات ناشئة واعدة انطلقت من بني سويف.



وكذلك جامعة النهضة، والتي تناولت جلستها عنوانًا ملهمًا اريع التخرج الطلابية التي تعالج تحديات وطنية واقعية بعنوان: "صُنِع في بني سويف: مشروعات تخرج تُشكّل مستقبل مصر"، وقد أدار الجلسة الدكتور محمد قرني، رئيس قسم الهندسة الكهربائية والطاقة المتجددة.



كما قدمت سهام عطا، مديرة العلاقات الحكومية في سامسونج، عرضًا بعنوان "صنع في بني سويف: لماذا اختارت سامسونج قلب صعيد مصر لتحقيق إنطلاقتها الصناعية." تناول هذا العرض الأسباب الاستراتيجية وراء استثمار سامسونج في بني سويف، حيث سلطت السيدة عطا الضوء على كيفية لعب النظام البيئي الصناعي القوي والموهبة المحلية الماهرة دورًا محوريًا في تحقيق قصص النجاح العالمية المصنوعة في مصر.

الدور المحوري للمناطق التكنولوجية

تعكس هذه فعالية Waha Connect الدور المحوري الذي تلعبه المناطق التكنولوجية في تحقيق التحول الرقمي، ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة، حيث توفر المنطقة التكنولوجية ببني سويف الجديدة بيئة متكاملة تجمع بين البنية التحتية الحديثة، والحوافز الاستثمارية، والتسهيلات التشغيلية التي تجعلها وجهة مفضلة للشركات الراغبة في التوسع خارج القاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.