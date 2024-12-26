اختتام فعاليات النسخة الأولى من واحة كونكت بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط الجديدة

شهدت المنطقة التكنولوجية بأسيوط الجديدة اختتام فعاليات النسخة الأولى من الحدث ربع السنوي “واحة كونكت” والذى جاء تحت شعار “تشكيل آفاق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات”.

احدث تطورات تكنولوجيا المعلومات

شهدت النسخة الأولى من “واحة كونكت” جدول أعمال من الجلسات والنقاشات، من 220 مشاركا من بينهم رواد أعمال، شركات ناشئة، مستثمرين، متخصصين في مجال الصناعة، ومحبي التكنولوجيا، هذا وقد انخرط الحاضرون في تبادل المعرفة والتواصل، لاستكشاف أحدث التطورات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفرص نمو التعاون في المنطقة.

أكد المتحدثون على الدور المحوري للمنطقة التكنولوجية بأسيوط الجديدة كمركز لتطوير المواهب والابتكار والتعاون، معززين أهميتها في دفع نمو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر.

اكد د. أيمن عياد، مدير فرع معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) في أسيوط على تمكين العاملين المستقلين وفتح الفرص في اقتصاد المواهب في مصر مشيرا إلى استقرار بنسبة 100% بين الطلاب الذين يدخلون مجال العمل الحر، مع حصول 90% منهم على فرص عمل.

قال د. أحمد محمد ضاحي، مدير فرع مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال (TIEC) التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) والذي قدم رؤى حول تعزيز ثقافة الابتكار وتمكين الطلاب من اكتشاف الفرص ومتابعتها.

تناولت مريم سليمان، موضوع القوة التحويلية لاعتماد الالعاب في التعليم، مع التركيز على اعتماد شركتها الناشئة على المواهب النسائية المحلية وخريجي معهد تكنولوجيا المعلومات.

واستعرض المهندس أندرو صابر، المتخصص في التكنولوجيا المالية نمو صناعة التكنولوجيا المالية ودورها في تطوير أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتخطيط موارد المؤسسات (ERP).

استعرض المهندس محمد سالم، رئيس مجلس إدارة SICO، قصة أول هاتف محمول يتم تصنيعه محليًا في مصر، مع تسليط الضوء على الخطط المستقبلية لتصنيع الأجهزة الإلكترونية.

اكد هاشم منسي الرئيس التنفيذي لواحات السيليكون المنظمة للحدث ساهم هذا الحدث في تعزيز الالتزام بالابتكار والتعاون وابراز الإمكانيات الهائلة داخل نظام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر ونحن نتطلع إلى مواصلة هذا المشوار والبناء على نجاح هذا الحدث في النسخ القادمة ".

تسليط الضوء على المبتكرين التقنيين

كما سلط الحدث الضوء على أعمال المبتكرين التقنيين في أسيوط، مع تقديم حلول وقصص نجاح تبرز تأثير المنطقة المتزايد في مجال التكنولوجيا.

يذكر انه سيتم تنظيم فعاليات “واحة كونكت” بشكل ربع سنوي على أن تقام بالتناوب في مختلف المناطق التكنولوجية لواحات السيليكون لتعزيز أنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإقليمية ودفع التحول الرقمي في مصر.

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