بث مباشر، مشاهدة مباراة الأهلي وفاركو في كأس عاصمة مصر

تقدم بوابة "فيتو" بثا مباشرا لمشاهدة مباراة الأهلي وفاركو في كأس عاصمة مصر، والتي تقام اليوم الخميس، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات في المسابقة.

أون سبورت 1 تنقل مباراة الأهلي وفاركو

وتنقل قناة أون سبورت 1، مباراة الأهلي ضد فاركو، اليوم الخميس، والتي تقام على استاد السلام، في ختام مباريات دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

وإليكم البث المباشر لمباراة النادي الأهلي أمام فاركو:

تشكيل الأهلي أمام فاركو

وأعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض مواجهة فاركو ضمن مرحلة المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر، والتي تقام بينهما على استاد السلام وتنطلق في تمام الرابعة عصرًا.

وجاء تشكيل الأهلي في المباراة على النحو التالي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

الدفاع: خالد عبد الفتاح - معاذ عطية - معتز محمد - علي معلول.

خط الوسط: فارس الشافعي - يوسف عفيفي - هشام مصطفى - محمد عاطف - عمر الساعي.

الهجوم: محمد رأفت.

ويجلس على مقاعد البدلاء: عمر كامل - إسلام عبد الله- طارق فوزي- محمد رضا - آدم سمير - أحمد عزت - سيف أيمن - حسام عادل - سمير محمد.

موقف الأهلي وفاركو في كأس عاصمة مصر

ويخوض النادي الأهلي مباراة فاركو اليوم في كأس عاصمة مصر بفريق 2005، بقيادة سامر عبد الرحمن مديرًا فنيًّا، ومحمد نجيب مدربًا عامًّا نظرا لتواجد الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بجنوب إفريقيا، استعدادا لخوض مباراة صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الأهلي مواجهة فاركو في مباراة تُعد تحصيل حاصل، بعد أن فقد رسميًا كل حظوظه في التأهل من دور المجموعات، وذلك عقب خسارته في الجولتين الأولى والثانية أمام إنبي وطلائع الجيش، ما أدى إلى تأكيد وداعه للبطولة.

وبرغم من خوض الأهلي المباراة كتحصيل حاصل لكن المارد الأحمر يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية لحفظ ماء الوجهة، حيث لم يحصل الأهلي على أي نقاط في البطولة حتى الآن.

ويسعى فريق فاركو لتحقيق الفوز على الأهلي من أجل الحفاظ على آماله في التأهل إلى ربع نهائي كأس الرابطة، بشرط فوزه على الأهلي وخسارة طلائع الجيش أمام إنبي.

كولر يراقب خماسي الأهلي أمام فاركو

وتشهد المباراة مشاركة خمس عناصر فقط من الفريق الأول مع فريق الشباب وهم على معلول وعمر الساعي وسمير محمد وخالد عبد الفتاح ومصطفى مخلوف، حيث يراقب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر مشاركة الخماسي مع فريق الشباب بعد استبعاده من رحلة جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز.

ترتيب مجموعة الأهلي وفاركو في كأس عاصمة مصر

1- إنبي 6 نقاط

2- طلائع الجيش 4 نقاط

3- فاركو نقطة

4- الأهلي بدون نقاط

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