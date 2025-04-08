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محافظات

انقلاب جرار بنجر على كوبري بطريق دكرنس في الدقهلية (صور)

انقلاب سيارة بنجر
انقلاب سيارة بنجر علي كوبري بدكرنس في الدقهلية، فيتو

شهد، اليوم،  كوبري الحاج مصباح بدكرنس في محافظة الدقهلية، انقلاب جرار حرث مخالف للمرور ويسحب مقطورتين لسيارة نقل محملتين بالبنجر دون خسائر في الأرواح أو أي إصابات. 

انقلاب سيارة بنجر علي كوبري بدكرنس في الدقهلية، فيتو 
انقلاب سيارة بنجر علي كوبري بدكرنس في الدقهلية، فيتو 
انقلاب سيارة بنجر علي كوبري بدكرنس في الدقهلية، فيتو
انقلاب سيارة بنجر علي كوبري بدكرنس في الدقهلية، فيتو

سبب انقلاب السيارة على كوبري بدكرنس 

حيث  انقلبت اليوم نتيجة دخول السائق وضيق مدخل الكوبرى الذي لا يستوعب دخول هذا الحجم من السيارات مما تسبب في الانقلاب.

انقلاب سيارة بنجر علي كوبري بدكرنس في الدقهلية، فيتو
انقلاب سيارة بنجر علي كوبري بدكرنس في الدقهلية، فيتو
انقلاب سيارة بنجر علي كوبري بدكرنس في الدقهلية، فيتو
انقلاب سيارة بنجر علي كوبري بدكرنس في الدقهلية، فيتو
انقلاب سيارة بنجر علي كوبري بدكرنس في الدقهلية، فيتو
انقلاب سيارة بنجر علي كوبري بدكرنس في الدقهلية، فيتو

ولم  ينتج عن الحادث وقوع أي إصابات ولا خسائر بشرية؛ ويجب على الجهات المعنية سرعة التحرك لمحاسبة من يقومون بهذه الأعمال.

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