الخميس 17 أبريل 2025
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حوادث

استعجال تقرير المرور في واقعة اصطدام بلدوزر بسيارة بطلة مسلسل سيد الناس

استعجال تقرير المرور
استعجال تقرير المرور في واقعة اصطدام بلدوزر

استعجلت نيابة القاهرة الجديدة، التقرير المروري  لسائق البلدوزر المتسبب في إصابة الفنانة علياء صبحي بارتجاج في المخ، إثر الاصطدام بسيارتها حال توقفها بالطريق الرئيسي في التجمع الخامس وبرفقتها ابنتها وصديقتها وذلك لكشف ملابسات الواقعة. 

ومن المقرر خضوع السائق لتحليل المخدرات للتأكد من تعاطيه من عدمه، كما يواصل رجال البحث الجنائي جمع التحريات والمعلومات وتفريغ الكاميرات للوقوف على ملابسات الواقعة.

 

تعرض الفنانة علياء صبحي لحادث سير 

وكانت الفنانة علياء صبحي بطلة مسلسل سيد الناس، قد تعرضت لحادث سير مروع مساء أمس أثناء تواجدها برفقة ابنتها وصديقتها في منطقة التجمع الخامس.

وكانت الفنانة تقف بسيارتها في وضع الانتظار دون أي حركة، عندما اصطدم بها بلدوزر بشكل مفاجئ، مما أسفر عن تحطم السيارة بالكامل. وعلى الفور، تم نقل علياء صبحي وابنتها وصديقتها إلى إحدى المستشفيات بالتجمع الخامس لتلقي الإسعافات اللازمة، وقد تبين أن حالتهن مستقرة، مع وجود بعض الإصابات الطفيفة واصيبت علياء بارتجاج في المخ ومازالت تحت الملاحظة بالمستشفى.

وأكد مصدر مقرب من الفنانة أن الحادث كان صدمة كبيرة لها، خاصة أنه وقع دون أي إنذار وهي داخل سيارتها المتوقفة، إلا أنها أعربت عن امتنانها للنجاة دون خسائر جسيمة، مشيرة إلى أن العناية الإلهية أنقذتها وابنتها من كارثة محققة.

جدير بالذكر شاركت علياء صبحي في السباق الرمضاني  الماضي بمسلسل “سيد الناس”، والذي عرض ضمن الموسم الرمضاني.

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التجمع الخامس التقرير المروري الفنانة علياء صبحي القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس تحليل المخدرات مسلسل سيد الناس نيابة القاهرة الجديدة

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