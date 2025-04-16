بطلة سيد الناس تتعرض لحادث سير بالتجمع الخامس

تعرضت الفنانة علياء صبحي بطلة مسلسل سيد الناس، لحادث سير مروع مساء أمس أثناء تواجدها برفقة ابنتها وصديقتها في منطقة التجمع الخامس.

بطلة مسلسل سيد الناس تنجو من حادث سير

وكانت الفنانة تقف بسيارتها في وضع الانتظار دون أي حركة، عندما اصطدم بها بلدوزر بشكل مفاجئ، مما أسفر عن تحطم السيارة بالكامل. وعلى الفور، تم نقل علياء صبحي وابنتها وصديقتها إلى إحدى المستشفيات بالتجمع الخامس لتلقي الإسعافات اللازمة، وقد تبين أن حالتهن مستقرة، مع وجود بعض الإصابات الطفيفة واصيبت علياء بارتجاج في المخ ومازالت تحت الملاحظه بالمستشفي.

وأكد مصدر مقرب من الفنانة أن الحادث كان صدمة كبيرة لها، خاصة أنه وقع دون أي إنذار وهي داخل سيارتها المتوقفة، إلا أنها أعربت عن امتنانها للنجاة دون خسائر جسيمة، مشيرة إلى أن العناية الإلهية أنقذتها وابنتها من كارثة محققة.

جدير بالذكر شاركت علياء صبحي في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “سيد الناس”، والذي عرض ضمن الموسم الرمضاني

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