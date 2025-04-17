الخميس 17 أبريل 2025
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رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة الهلال والخليج وموقف محمد شريف

الهلال السعودي، فيتو
الهلال السعودي، فيتو

أعلنا المديران الفنيان لفريقي الهلال والخليج التشكيل الرسمي للمباراة بينهما والمحدد لها بعد قليل على ملعب "المملكة أرينا"، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

 

تشكيل الهلال أمام الخليج 

تشكيل الخليج أمام الهلال 

ويتواجد محمد شريف، لاعب الخليج، على دكة بدلاء الفريق.

موعد مباراة الهلال ضد الخليج

موعد مباراة الهلال ضد الخليج في الجولة 28 من مسابقة الدوري السعودي 2024/2025، هو اليوم الخميس 17 أبريل 2025، ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الهلال ضد الخليج اليوم في تمام الساعة 6:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 5:50 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال أمام الخليج

وتملك شبكة قنوات الرياضية السعودية “SSC SPORTS” الحقوق الحصرية لنقل مباريات الدوري السعودي 2025، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الهلال اليوم ضد الخليج في دوري روشن السعودي عبر قناة “SSC Extra 1 HD”.

ويحتل الهلال السعودي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 58 نقطة خلف الاتحاد صاحب الصدارة بفارق 7 نقاط، بينما يحتل الخليج المركز العاشر برصيد 33 نقطة

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