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ثقافة وفنون

التنمية الثقافية تستضيف فرقة "نور الحياة" ببيت السحيمي

فرقة نور الحياة،
فرقة نور الحياة، فيتو

ينظم مركز ابداع بيت السحيمي - بشارع المعز- حفلًا موسيقيًا جديدًا تُحييه فرقة (نور الحياة)، تحت قيادة  الدكتور محسن صادق، وذلك في الثامنة مساء الأربعاء الموافق 16 ابريل، في إطار سعي قطاع التنمية الثقافية إلى دعم الفنون وإحياء الطاقات الإبداعية لدى الشباب وذوي الهمم.  

فرقة نور الحياة

فرقة نور الحياة هي إحدى الفرق الفنية التي تهتم بتقديم أعمال موسيقية وغنائية تجمع بين الطرب الأصيل والمعالجات الفنية المعاصرة، مما يجعلها تحظى بمتابعة جمهور متنوع من مختلف الأعمار.. اشتهرت الفرقة بتقديم أغاني الزمن الجميل لكبار المطربين منها "يا سلام على حبي وحبك"، "حلويين من يومنا والله"، " من حبي فيك يا جاري" وغيرها من الأغنيات.

وتأسست فرقة نور الحياة على يد الفنان الدكتور محسن صادق، وتضم أعضاءً من ذوي الهمم، بهدف دمجهم في المجتمع من خلال الفن والموسيقى وتقديم عروضًا موسيقية حية، والمشاركة في فعاليات ثقافية مختلفة، مما يساهم في إبراز مواهب أعضائها وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية دمج ذوي الهمم في الحياة الثقافية والفنية. كما تسعى الفرقة إلى توفير منصة فنية لأصحاب الهمم للتعبير عن أنفسهم وإظهار مواهبهم. والفرقة تضم مجموعة من الأصوات الواعدة الموهوبين. 

وشاركت في العديد من الاحتفالات والمهرجانات وقد حصلت أصوات متميزة من مطربيها على العديد من الجوائز داخل مصر وخارجها.

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قطاع التنمية الثقافية ذوي الهمم مركز إبداع بيت السحيمي فرقة نور الحياة
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