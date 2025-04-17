المشدد 5 سنوات لعاطلين بتهمة الشروع في قتل شاب لسرقته بالأزبكية

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات في الشروع بقتل شاب وحيازة سلاح ناري بغرض سرقته في الأزبكية.

كان قسم شرطة الأزبكية تلقى بلاغا من المستشفى العام يفيد بوصول شاب مصاب بجرح طعني في جسده نتيجة اعتداء شخصين عليه بسلاح أبيض.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين أشهرا سلاحا أبيض (مطواه) في وجه المجني عليه، ثم اعتديا عليه بالطعن محدثين الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بأوراق القضية.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين تمكنا بتلك الوسيلة القسرية من سرقة المبلغ المالي من المجني عليه ولاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض عليهما.



وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وبتفتيشهما عثر بحيازتهما على سلاح أبيض مطواه، وسلاح ناري وطلقات لذات العيار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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