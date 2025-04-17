الخميس 17 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تعليم الجيزة تعلن نتيجة التنسيق الخامس بمرحلة رياض الأطفال

رياض الأطفال
رياض الأطفال

أكد سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه تم إعلان التنسيق الخامس لنتيجة الصف الأول رياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والمتميزة للغات للعام الدراسى 2024 / 2025

التنسيق الخامس لنتيجة الصف الأول رياض الأطفال

وأوضحت تعليم الجيزة أنه يمكن الحصول على نتيجة رياض الأطفال من خلال الدخول على موقع المديرية من هنا 

 


 

مدير تعليم الجيزة يتفقد مدارس المحافظة لمتابعة سير العملية التعليمية

وكيل تعليم الجيزة: تفعيل البرنامج العلاجي للطلاب الذين يعانون من صعوبات في التعلم


وأشارت إلى أنه يتم البحث بالرقم القومى للطالب وعند قبول نتيجة الطالب على الموقع يجب طباعة استمارة النتيجة واستمارة التقدم وتقديمهما للمدرسة التي تم قبول الطالب بها وهي من ضمن الأوراق المطلوبة ثم التوجه للمدرسة لاستكمال باقى الإجراءات خلال ١٥ يوما.


 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رياض الأطفال مديرية التربية والتعليم بالجيزة تعليم الجيزة
ads

الأكثر قراءة

هيئة التأديب بنقابة الأطباء تقرر إيقاف جودة عواد عن مزاولة المهنة لمدة عام

موعد تطبيق التوقيت الصيفى فى مصر 2025

الدولار يرتفع في البنوك المصرية قبيل اجتماع المركزي

3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء اليوم

8 قرارات جديدة وعاجلة لرئيس الوزراء في اجتماع الحكومة

شوقي غريب وجهازه المعاون يغادرون إلى موريتانيا لقيادة المريخ السوداني

محافظ المنوفية يعتمد الجدول الزمني لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

5 جامعات أهلية جديدة تبدأ الدراسة العام القادم، تعرف على البرامج الدراسية والتخصصات

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس 17-4-2025 في الأسواق

سعر السكر،32 جنيها أقل سعر لكيلو السكر اليوم الخميس 17 أبريل 2025

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الخميس 17-4-2025 في الأسواق

سعر الأرز الأبيض عريض الحبة اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

"بلبن".. من القمة إلى الأزمة (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تهديد الكافرين، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 122 من سورة هود (فيديو)

تفسير حلم شراء السمك في المنام وعلاقته بمواجهته مشاكل صعبة

هل الدعاء على المسلم الظالم مستجاب؟

المزيد
الجريدة الرسمية