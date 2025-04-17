تعليم الجيزة تعلن نتيجة التنسيق الخامس بمرحلة رياض الأطفال

أكد سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه تم إعلان التنسيق الخامس لنتيجة الصف الأول رياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والمتميزة للغات للعام الدراسى 2024 / 2025

التنسيق الخامس لنتيجة الصف الأول رياض الأطفال

وأوضحت تعليم الجيزة أنه يمكن الحصول على نتيجة رياض الأطفال من خلال الدخول على موقع المديرية من هنا







وأشارت إلى أنه يتم البحث بالرقم القومى للطالب وعند قبول نتيجة الطالب على الموقع يجب طباعة استمارة النتيجة واستمارة التقدم وتقديمهما للمدرسة التي تم قبول الطالب بها وهي من ضمن الأوراق المطلوبة ثم التوجه للمدرسة لاستكمال باقى الإجراءات خلال ١٥ يوما.





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