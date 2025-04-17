نائب محافظ الدقهلية يناقش مقترح امتداد المنطقة الصناعية بجمصة لمساحة 141 فدان (صور)

ترأس اليوم الدكتور أحمد العدل، نائب محافظ الدقهلية، اجتماعا لمناقشة مقترح امتداد المنطقة الصناعية بجمصة على مساحة 141 فدان تقع بمنطقة الغابة الشجرية، في إطار خطة المحافظة لتعزيز التنمية الصناعية وتوسيع رقعة الاستثمار بمحافظة الدقهلية، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية.

وشهد الاجتماع استعراضًا تفصيليًا لكافة الخرائط الفنية الواردة من شركات المرافق المختلفة، والتي تشمل خطوط الكهرباء، والمياه والصرف الصحي، والاتصالات، والغاز، إلى جانب الخرائط الفنية الواردة من الهيئة العامة للطرق والنقل، والتي توضح مسارات خطوط المرافق المختلفة التي تمر ضمن نطاق قطعة الأرض المقترحة.

تحديد واستقطاع مساحة حرم الطريق

كما تم التركيز خلال الاجتماع على دراسة حرم الطريق الدولي الساحلي، الذي يمر بالقرب من الأرض محل الدراسة، حيث تم تحديد واستقطاع مساحة حرم الطريق من المساحة الكلية للأرض، تمهيدًا لحساب المساحة الفعلية المتبقية المتاحة لإنشاء الامتداد الصناعي المزمع.

إنشاء قاعدة بيانات جغرافية دقيقة ومتكاملة

وفي خطوة تنظيمية مهمة، تم التنسيق مع شركات المرافق لتسليم الخرائط التفصيلية لمسارات المرافق إلى مركز معلومات شبكات المرافق بمحافظة الدقهلية، وذلك بهدف إنشاء قاعدة بيانات جغرافية دقيقة ومتكاملة تضم كافة تفاصيل خطوط المرافق وحرم الطريق. وتأتي هذه الخطوة في إطار الإعداد لتوفير قاعدة بيانات كاملة لهيئة التنمية الصناعية، تمهيدًا لبدء الدراسات الفنية والهندسية المتعلقة بمقترح التوسعة.

ويأتي هذا التحرك من المحافظة في سياق جهودها المستمرة لتعزيز مناخ الاستثمار الصناعي وتوفير الأراضي المناسبة للبنية التحتية اللازمة، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، ورفع كفاءة المناطق الصناعية القائمة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.

ومن المقرر أن يتم عقد اجتماعات لاحقة لمتابعة ما تم الاتفاق عليه، ومراجعة المخرجات الفنية لقاعدة البيانات، بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة، لضمان سرعة إنجاز الدراسات الفنية اللازمة ورفع التصور النهائي لهيئة التنمية الصناعية في أقرب وقت ممكن.

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