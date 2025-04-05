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أخبار مصر

موعد إجازة عيد الأضحى 2025 في مصر

موعد إجازة عيد الأضحى
موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2025، فيتو

يزداد البحث من قبل المواطنين والموظفين بالجهاز الإداري بالدولة والقطاع الخاص وطلاب المدارس حول موعد إجازة عيد الأضحى 2025 في مصر.

ويحرص الكثيرون على معرفة عدد أيام العطلة الرسمية التي تمنحها الدولة بمناسبة  عيد الأضحى  ، سواء للعاملين في القطاع الحكومي أو الخاص.

وخلال السطور التالية تستعرض فيتو موعد إجازة عيد الأضحى 2025 في مصر.

 

موعد عيد الأضحى 2025 فلكيًا

 

وبشأن موعد إجازة عيد الأضحى 2025 في مصر، وفقًا للحسابات الفلكية التي أجراها المعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن موعد عيد الأضحى 2025 سيكون يوم الجمعة 6 يونيو 2025، ويستمر حتى نهاية يوم الإثنين 9 يونيو 2025 في معظم الدول العربية والإسلامية.

 وبشأن موعد إجازة عيد الأضحى 2025 في مصر، يعتمد تحديد الموعد رسميًا على رؤية هلال شهر ذي الحجة، والتي ستتم مساء يوم الثلاثاء 27 مايو 2025، حيث تعلن دار الإفتاء المصرية النتيجة الرسمية عبر بث مباشر على صفحاتها الرسمية.

 

موعد إجازة عيد الأضحى 2025 في مصر

 

وتتولى رئاسة مجلس الوزراء الإعلان رسميًا عن موعد إجازة عيد الأضحى 2025، حيث يحصل الموظفون في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاعين العام والخاص على إجازة رسمية بهذه المناسبة، وطبقًا للجدول المبدئي للإجازات الرسمية، تمتد عطلة عيد الأضحى من يوم الخميس 5 يونيو 2025 (وقفة عرفات) حتى الإثنين 9 يونيو 2025، على أن يعود الموظفون إلى أعمالهم يوم الثلاثاء 10 يونيو 2025.

 

الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2025

 

الإثنين ٢١ أبريل
عيد شم النسيم


- الجمعة ٢٥ أبريل

عيد تحرير سيناء (٢٥ أبريل ١٩٨٢)


- الخميس ٠١ مايو

عيد العمال


- الخميس ٠٥ يونيو

وقفة عيد الأضحى المبارك


- الجمعة ٠٦ يونيو - الإثنين ٠٩ يونيو

عيد الأضحى المبارك


- الخميس ٢٦ يونيو

رأس السنة الهجرية


- الإثنين ٣٠ يونيو

ثورة ٣٠ يونيو


- الأربعاء ٢٣ يوليو

ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢


- الخميس  ٤  سبتمبر

المولد النبوي الشريف


- الإثنين  ٦ أكتوبر

عيد القوات المسلحة (٦ أكتوبر ١٩٧٣)

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