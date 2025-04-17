الخميس 17 أبريل 2025
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محافظات

السجن 15 عاما لعامل ضبط بحوزته 3 قنابل في قنا

حبس
حبس

 قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار مصطفى أحمد عبدالعال، وعضوية المستشارين مهاب عبدالحميد وأحمد عبدالرحيم هريدي، وبحضور ياسين رمضان وكيل النيابة، وأمانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك، بالسجن 15 عامًا لمتهم بحيازته مفرقعات دون تصريح.

 

تفاصيل الواقعة بقنا

وتعود أحداث الواقعة إلى 29 أبريل 2023، حين وجهت جهات التحقيق للمتهم كريم.م.ا، البالغ من العمر 18 عامًا ويعمل عاملًا، تهمة حيازة 3 قنابل دون الحصول على ترخيص قانوني.

وأُحيلت القضية التي حملت رقم 7465 لسنة 2024 جنايات قنا، والمقيدة برقم 3138 لسنة 2024 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المشدد بحق المتهم.

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