الأربعاء 09 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

الأوبرا تقيم احتفالاتها السنوية لتكريم الأم المثالية (صور)

احتفالية عيد الام،
احتفالية عيد الام، فيتو

أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام إحتفاليتها السنوية بالأم المثالية تقديرًا لدور الأم في بناء المجتمع وتكريمًا لنماذج نسائية قدمت أجيال واعية تساهم فى صون مقدرات الوطن.

وخلالها أكد الدكتور علاء عبد السلام أهمية الإحتفاء بالأم كرمز للعطاء، مشيرًا أنه يعكس إلتزام الأوبرا بدعم القيم الإنسانية والإجتماعية، مضيفًا أن إختيار الأمهات المثاليات تم بعناية ليبرز قصص كفاحهن الملهمة،  وقد رحب بجميع العاملين وحثهم على بذل المزيد من الجهد للحفاظ على المكانة المميزة التى تحققت لدار الأوبرا.

أشرف على الإحتفالية أيمن نادى وشهدت تكريم عدد من الأمهات المثاليات العاملات بالأوبرا بتسليمهن شهادات التقدير وهن أحلام لبيب، نادية معتمد، سحر محمد، هدي عبد الفتاح، سهير قاسم، حنان أحمد، ميرفت فريد، شيرين سيد، صفاء محمد  ورشا نبيل، كما تضمنت عدة فقرات غنائية قدمها الدارسون بمركز تنمية المواهب تحت إشراف الدكتور سامح صابر فصل الغناء العربى تدريب وقيادة عمرو حسن.

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دار الأوبرا المصرية الأوبرا الدكتور علاء عبد السلام الأم المثالية

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