محافظ سوهاج يكرم الفائزة بلقب "الأم المثالية"

كرّم اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، السيدة "أحلام صابر عبد الحليم" الفائزة بلقب الأم المثالية على مستوى محافظة سوهاج لهذا العام، وذلك على هامش فعاليات العيد القومي للمحافظة.

جاء التكريم بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، وياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، حيث سلّم المحافظ شهادة تقدير ومبلغًا ماليًا للسيدة الفائزة، تقديرًا لرحلة عطائها وتضحياتها، متمنيًا لها دوام الصحة والتوفيق.

وأعرب محافظ سوهاج عن اعتزازه بتكريم هذه النماذج المشرفة من أبناء المحافظة، مؤكدًا أن الأم المصرية تظل عنوانًا للعطاء ومصدرًا للقوة والاستقرار في المجتمع.

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