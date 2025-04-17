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حوادث

إحالة موظفين سابقين بإحدى المستشفيات بتهم اختلاس مستلزمات طبية للمحاكمة

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية بإحالة موظفين سابقين بإحدى المستشفيات لاتهامهما باختلاس مستلزمات طبية مملوكة للهيئة العامة للتأمين الصحي، بلغت قيمتها 500 ألف جنيه والتصرف فيها بالبيع واقتسام أرباحها إلى محكمة جنايات القاهرة. 

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول استغل وظيفته مسئول عن عهدة المستلزمات الطبية بغرفة العمليات، وقام باختلاس تلك المستلزمات التي تم رصدها من قبل اللجنة المشكلة من إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالهيئة العامة للتأمين الصحي، والتي أثبتت أن قيمة المستلزمات المختلسة بلغت نحو 500 ألف جنيه.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني، فني تمريض بذات المستشفى، اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة الاختلاس، حيث اتفق معه على تنفيذ الجريمة وساعده في التصرف في المستلزمات المختلسة من خلال بيعها واقتسام أرباحها.

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نيابة شمال القاهرة الكلية محكمة جنايات القاهرة اختلاس مستلزمات طبية الهيئة العامة للتأمين الصحي

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