إحالة موظفين سابقين بإحدى المستشفيات بتهم اختلاس مستلزمات طبية للمحاكمة

أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية بإحالة موظفين سابقين بإحدى المستشفيات لاتهامهما باختلاس مستلزمات طبية مملوكة للهيئة العامة للتأمين الصحي، بلغت قيمتها 500 ألف جنيه والتصرف فيها بالبيع واقتسام أرباحها إلى محكمة جنايات القاهرة.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول استغل وظيفته مسئول عن عهدة المستلزمات الطبية بغرفة العمليات، وقام باختلاس تلك المستلزمات التي تم رصدها من قبل اللجنة المشكلة من إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالهيئة العامة للتأمين الصحي، والتي أثبتت أن قيمة المستلزمات المختلسة بلغت نحو 500 ألف جنيه.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني، فني تمريض بذات المستشفى، اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة الاختلاس، حيث اتفق معه على تنفيذ الجريمة وساعده في التصرف في المستلزمات المختلسة من خلال بيعها واقتسام أرباحها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.