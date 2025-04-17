الخميس 17 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الأقصر يستجيب لطلب أهالي جزيرة العوامية بفتح الطريق الموازى لمدخل البلد

فتح الطريق الموازى
فتح الطريق الموازى لمدخل البلد في جزيرة العوامية

وجه المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، تعليماته إلى اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة بالاستجابة لطلبات أهالي منطقة جزيرة العوامية بفتح الطريق الموازى لمدخل الجزيرة بطول 500 متر، في إطار الإستجابة السريعة والفورية من المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، لمطالب وشكاوى المواطنين خلال جولاته الميدانية المستمرة.

إعادة فتح طريق جزيرة العوامية بالأقصر 

على الفور كلف الدكتور علي الشرابي، كلا من أحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية، والمهندس ماجد جميل مدير الإدارة الهندسية، ومركز شبكات المرافق، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات وفتح الطريق الموازى لمدخل جزيرة العوامية والمعروف بشارع علي المهدي، وهو شارع مستحدث متفرع من شارع الجولى فيل، والذى يبلغ طوله حوالى 500 م تقريبًا طبقًا للمخطط العمرانى، وذلك فى خطوة منتظرة منذ سنوات.

وأوضح الشرابي أنه تم البدء فعليًا بإزالة جميع التعديات على حرم الطريق والانتهاء من فرد جميع الطبقات، تحت إشراف حاتم جابر سكرتير مجلس مدينة الأقصر، تمهيدا لرصف الطريق بعد توصيل كافة المرافق العامة.

وشارك في أعمال إزالة التعديات وفتح الطريق حسن عبده رئيس حى جنوب ومسئولي المتابعة الميدانية وحي جنوب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأقصر محافظ الأقصر جزيره العوامية فتح طريق جزيرة العوامية

مواد متعلقة

أقباط الأقصر يحتفلون بخميس العهد في دير الأنبا متاؤس الفاخوري بإسنا (صور)

محافظ الأقصر يتفقد سوق مرحبا لحل مشكلات أصحاب البازارات السياحية

استجابة لـ فيتو، كهرباء الأقصر تعلن تأجيل قطع التيار عن إسنا السبت المقبل
ads

الأكثر قراءة

3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء اليوم

محافظ المنوفية يعتمد الجدول الزمني لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

8 قرارات جديدة وعاجلة لرئيس الوزراء في اجتماع الحكومة

توجيه عاجل من التعليم بشأن الطلاب المفصولين بسبب تجاوز نسبة الغياب

انخفاض ملحوظ في أسعار الفراخ اليوم الخميس 17 أبريل 2025

البنك المركزي أمام مفترق طرق، الفائدة بين خفض ينعش الاقتصاد أو تثبيت يحارب التضخم

الحكومة تسدد 3 مليارات جنيه باقي مستحقات المزارعين من توريد القطن في هذا الموعد

ساويرس يكشف سر الارتفاع الجنوني في أسعار الذهب

خدمات

المزيد

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الخميس 17-4-2025 في الأسواق

سعر طن الأرز الأبيض عريض الحبة اليوم الخميس

قبل اجتماع المركزي، صعود جديد للذهب اليوم الخميس 17 أبريل 2025

تعرف على سعر الدولار بالبنوك المصرية قبل ساعات من اجتماع المركزي

المزيد

انفوجراف

"بلبن".. من القمة إلى الأزمة (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شراء السمك في المنام وعلاقته بمواجهته مشاكل صعبة

هل الدعاء على المسلم الظالم مستجاب؟

دار الإفتاء توضح بيان أعمال الحج مرتبة بحسب الأيام

المزيد
الجريدة الرسمية