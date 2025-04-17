محافظ الأقصر يستجيب لطلب أهالي جزيرة العوامية بفتح الطريق الموازى لمدخل البلد

وجه المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، تعليماته إلى اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة بالاستجابة لطلبات أهالي منطقة جزيرة العوامية بفتح الطريق الموازى لمدخل الجزيرة بطول 500 متر، في إطار الإستجابة السريعة والفورية من المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، لمطالب وشكاوى المواطنين خلال جولاته الميدانية المستمرة.

إعادة فتح طريق جزيرة العوامية بالأقصر

على الفور كلف الدكتور علي الشرابي، كلا من أحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية، والمهندس ماجد جميل مدير الإدارة الهندسية، ومركز شبكات المرافق، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات وفتح الطريق الموازى لمدخل جزيرة العوامية والمعروف بشارع علي المهدي، وهو شارع مستحدث متفرع من شارع الجولى فيل، والذى يبلغ طوله حوالى 500 م تقريبًا طبقًا للمخطط العمرانى، وذلك فى خطوة منتظرة منذ سنوات.

وأوضح الشرابي أنه تم البدء فعليًا بإزالة جميع التعديات على حرم الطريق والانتهاء من فرد جميع الطبقات، تحت إشراف حاتم جابر سكرتير مجلس مدينة الأقصر، تمهيدا لرصف الطريق بعد توصيل كافة المرافق العامة.

وشارك في أعمال إزالة التعديات وفتح الطريق حسن عبده رئيس حى جنوب ومسئولي المتابعة الميدانية وحي جنوب.

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