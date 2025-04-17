أقباط الأقصر يحتفلون بخميس العهد في دير الأنبا متاؤس الفاخوري بإسنا (صور)

حرص المئات من أبناء الشعب القبطي، اليوم الخميس، بمناسبة "خميس العهد" على التوافد في دير القديس العظيم الأنبا متاؤس الفاخوري بجبل أصفون، التابع لمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر.

قداس خميس العهد 2025

وأُقيمت الصلوات في كاتدرائية الأنبا متاؤس الفاخوري بالدير، حيث ترأس صلوات باكر من البصخة المقدسة، وصلوات اللقان العام، والقداس الإلهي، الآباء الرهبان الكهنة من القمامصة والقساوسة، بمشاركة مجمع رهبان الدير، والأخوة طالبي الرهبنة، والشمامسة، وسط حضور كثيف من الأقباط من مختلف قرى ومراكز جنوب الأقصر.

ويُعد "خميس العهد" أحد أبرز أيام أسبوع الآلام في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويوافق اليوم الذي أقام فيه السيد المسيح العشاء الأخير مع تلاميذه، حيث أسس سرّي الإفخارستيا والتناول، وغسل أرجل التلاميذ كتعبير عن التواضع والمحبة والخدمة. كما يُقام في هذا اليوم طقس "اللقان"، وهو من الطقوس المميزة، ويُستخدم فيه ماء مصلّى عليه لغسل أرجل الشعب على مثال ما فعله السيد المسيح.

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