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حوادث

المعاينة: تفحم مخزن للأقمشة اشتعلت فيه النيران بالزاوية الحمراء

حريق مخزن، فيتو
حريق مخزن، فيتو

 أمرت نيابة الزاوية الحمراء بانتداب المعمل الجنائي، لمعاينة مخزن أقمشة بالدور الأرضي نشب به حريق لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر. وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن أقمشة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة مصحوبة بسيارات الإسعاف والإطفاء.

 

نشوب حريق داخل مخزن للأقمشة

 وبالفحص والتحري تبين نشوب حريق داخل مخزن للأقمشة بالدور الأرضي بعقار مكون من 4 طوابق بمنطقة الزاوية الحمراء؛ مما أسفر عن احتراق المخزن بالكامل وتفحم جميع محتوياته.


وأضافت التحريات أن النيران التي اشتعلت في المخزن لم تمتد إلى  باقي أدوار العقار، فضلا عن عدم وقوع إصابات بشرية وانحصرت الخسائر في الأقمشة والمخزن.


تحرر محضر بالواقعة. وتولت النيابة العامة التحقيق وأصدرت قرارها المتقدم.

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