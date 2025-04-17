محافظة الدقهلية: تخصيص 13 قطعة أرض للاستثمار السياحي والتجاري والترفيهي

أعلنت محافظة الدقهلية عن تخصيص 13 قطعة أرض للاستثمار السياحي والتجاري والترفيهي، مع إمكانية تعديل الأنشطة حسب رغبة المستثمر، وجلسة الاستفسارات يوم 23/04/2020، وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من إدارة المخازن بديوان عام محافظة الدقهلية، نظير مبلغ 3 آلاف جنيه، بالإضافة إلى 14% ضريبة القيمة المضافة.

وأكدت محافظة الدقهلية أن جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الإثنين 05/05/2025، بديوان عام المحافظة في تمام الساعة 12 ظهرا، وأوضحت أن شراء كراسة الشروط والمواصفات وسداد التأمين الابتدائي وتقديم صورة من السجل التجاري وصورة من البطاقة الضريبية وصورة بطاقة الرقم شرط لدخول المزاد.

وأشارت محافظة الدقهلية إلى أن القطع المطروحة في المزاد العلني تشمل:

أرض فضاء بمنطقة شجرة الدر بمساحة ١٠ أفدنة.

أرض فضاء بمنطقة ابن لقمان بمساحة ١٢ فدانا.

أرض فضاء بمنطقة غرب مشاية فلسطين ٥ أفدنة.

أرض فضاء بمنطقة غرب مشاية فلسطين ٢.٥ فدان.

أرض فضاء بمنطقة غرب إدارة الشاطئ بجوار الإسعاف بمساحة ١ فدان.

أرض فضاء أمام فندق آمون بمساحة ١فدان.

أرض فضاء بمنطقة إيزيس خلف اللجنة الرياضية ٢٥ فدانا.

أرض فضاء أمام مدرسة جمصه ٥.٥ فدان.

أرض فضاء بجوار مرور جمصه شمال الطريق الساحلي ٨ أفدنة.

أرض فضاء بمنطقة العاشر ١ فدان.

أرض فضاء بمنطقة العاشر نصف فدان.

بالإضافة إلى قطع أرض لإقامة مشروعات خدمية وتجارية تشمل:

مشروع إقامة فندق ٥ نجوم بمساحة ٢٤٣٦ مترا مربعا بمنطقة الفردوس.

مشروع إقامة مول تجاري ومكاتب إدارية بمساحة ٢٠ فدانا بمنطقة متميزة على بعد ١٠٠ متر من الطريق الدولي الساحلي.

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