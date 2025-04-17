ديبالا يكشف موقفه النهائي من الرحيل عن روما الإيطالي

أعلن الأرجنتيني باولو ديبالا موقفه بشأن إمكانية الرحيل عن صفوف روما الإيطالي بنهاية الموسم الجاري.

وأكد ديبالا في مقابلة تليفزيونية بإيطاليا: "سأبقى في روما، أراكم الموسم المقبل".

وواصل ديبالا، الذي ينتهي تعاقده مع روما في صيف 2026، "الابتعاد عن الملاعب أمر مروع، لأني أريد أن أكون مع زملائي في الفريق، وأن أكون متاحا للمدرب كلاوديو رانييري لمساعدة الفريق".

أعمل بجدية للعودة سريعا

وأشار: "أعلم أني سأغيب لفترة طويلة، ولكني أعمل بجدية للعودة سريعا، ووجدت دعما كبيرا من ملاك النادي منذ إصابتي، وكانوا حريصين على اتخاذ القرار الأفضل لتجنب تجدد الإصابة".

وأتم ديبالا: "لقد تعرضت للإصابة أثناء وصولي لحالة فنية رائعة، والانطلاق من جديد لن يكون أمرا سهلا، ولكن سبق أن تعرضت لمواقف مماثلة، وأنا جاهز للتعافي بدنيا وذهنيا، والبقاء مع روما سيكون خطوة مفيدة لي".

إصابة ديبالا

ويبتعد اللاعب الدولي البالغ من العمر 31 عاما عن الملاعب لنهاية الموسم الجاري، بعدما تعرض لإصابة في الفخذ الأيسر خلال شهر مارس الماضي.

وأحرز باولو ديبالا 8 أهداف هذا الموسم في 36 مباراة خاضها.

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