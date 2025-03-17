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رياضة

منتخب الأرجنتين يفتقد ديبالا في مواجهتي أوروجواي والبرازيل

ديبالا، فيتو
ديبالا، فيتو

 يغيب باولو ديبالا، لاعب فريق روما، عن منتخب الأرجنتين خلال فترة التوقف الدولي الحالية، بسبب إصابة في الجزء الخلفي من الفخذ الأيسر تعرض لها في الدوري الإيطالي أمام كالياري، أمس الأحد.

 

إصابة ديبالا ستبعده 3 أسابيع 

 وكشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب، اليوم الإثنين، في مدينة تريجوريا الرياضية في روما عن هذه الإصابة التي ستبعده عن الملاعب لمدة 3 أسابيع على الأقل، وبالتالي لن يتمكن من اللحاق بكتيبة المدرب ليونيل سكالوني الذي استدعاه لقائمة مواجهتي أوروجواي والبرازيل المقبلتين.

وكان اللاعب قد غاب عن الاستدعاء الدولي الأخير بقرار من المدرب سكالوني.

واضطر ديبالا الذي دخل في الدقيقة 64، أمام كالياري أمس، إلى مغادرة الملعب باكيا في الدقيقة 75 بسبب الإصابة.

وفي المجمل شارك ديبالا مع روما هذا الموسم في 35 مباراة، وسجل 8 أهداف وصنع 4 في كل المسابقات.

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