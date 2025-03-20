باولو ديبالا يعلن خضوعه لتدخل جراحي

أكد باولو ديبالا، نجم روما، الشكوك المثارة حوله بعد استبعاده من قائمة منتخب الأرجنتين لشهر مارس الجاري.

وكتب ديبالا رسالة عبر حسابه الرسمي على شبكة "إنستجرام" قال فيها: "أصدقائي الأعزاء.. أولا، أود أن أشكركم جزيل الشكر على حبكم ودعمكم الدائم لي".

وكشف اللاعب الأرجنتيني: "بعد استلام نتائج الفحوصات الطبية وتقييم الخيارات المتاحة، تقرر حاجتي لتدخل جراحي الآن لأعود في أقرب وقت ممكن".



وأشار أيضا: "على الرغم من أنني سأغيب لفترة عن الملاعب، لكن سأواصل دعم زملائي في روما خلال هذه المرحلة الحاسمة من الموسم، وسأشجع منتخبنا الوطني كمشجع عادي في مباريات التصفيات".

وأتم ديبالا تصريحاته: "أعدكم، سأعود قريبا أقوى مما كنت عليه، أراكم في الملعب، فورزا روما وفاموس أرجنتينا".

روما ضد كالياري

وأثار ديبالا المخاوف حوله بعدما غادر الملعب باكيا متأثرا بشدة الإصابة في الأوتار العضلية، وذلك بعد مرور 75 دقيقة من مباراة روما ضد كالياري أوائل الأسبوع الجاري في الدوري الإيطالي.

واستعاد ديبالا بريقه نسبيا هذا الموسم حيث سجل 8 أهداف وصنع 4 آخرين لزملائه في 35 مباراة مع روما.

وخرج اللاعب الأرجنتيني الدولي من قائمة منتخب بلاده الذي يستعد لمواجهتي أوروجواي والبرازيل يومي 21 و25 مارس الجاري في التصفيات اللاتينية المؤهلة لكأس العالم 2026.

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