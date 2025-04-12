السبت 12 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

سلوى عثمان تكشف كواليس سيد الناس في هذا البرنامج

سلوي عثمان
سلوي عثمان

 تحل الفنانة سلوى عثمان ضيفة على برنامج “ صبايا الخير” من تقديم الإعلامية ريهام سعيد على قناة النهار.

وخلال الحلقة تتحدث الفنانة سلوى عثمان عن العديد من التفاصيل حول أعمالها الدرامية ومنها مسلسلي رمضان 2025 سيد الناس وحكيم باشا، ومن المقرر عرض الحلقة قريبًا.


مسلسل سيد الناس 

 مسلسل سيد الناس بطولة عمرو سعد وريم مصطفى واحمد رزق وأحمد زاهر وأحمد فهيم ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

 

أبطال مسلسل حكيم باشا

 ومسلسل "حكيم باشا" من بطولة: مصطفى شعبان، ودينا فؤاد وسهر الصايغ، ورياض الخولي، وسلوى خطاب، وسلوى عثمان، ومنذر رياحنة، وأحمد فؤاد سليم، وفتوح أحمد، ومحمد نجاتي، وميدو عادل، وأحمد صيام، وفتوح أحمد، وهاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف. 

 

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سلوى عثمان صبايا الخير ريهام سعيد مسلسل سيد الناس

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