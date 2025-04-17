ماجدة خير الله: ما فعله محمد رمضان يدل على عدم فهمه لأمور كثيرة

أعربت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله عن استيائها لما فعله الفنان محمد رمضان خلال حفله الأخير في أمريكا بعد ظهوره ببدلة رقص.

وقالت ماجدة خيرالله في تصريحات لـ"فيتو": ما حدث من محمد رمضان يدل على عدم وعييه وفهمه لأمور كثيرة، وظهوره بهذه الإطلالة غير لائق نهائيا وغير مقبول.

وأشارت إلى أن الإطلالة ليس لها علاقة بالفراعنة من الأساس، وهذا الزي لا يمت للفراعنة نهائيا، مشيرة إلى أنه لابد أن يدرس محمد رمضان كل المواقف قبل أن يصدر منه شيء كي لا يحصد كره الجمهور أكثر من ذلك.

محمد رمضان يثير الجدل بمهرجان كوتشيلا

جدير بالذكر أن الممثل محمد رمضان أثار غضب المصريين، بسبب ظهوره بملابس غريبة، في حفله بمهرجان كوتشيلا العالمي بأمريكا، فكان مرتديًا ما يشبه "بدلة الرقص"، على المسرح، وكان يرقص بشكل مثير وغريب.

ويُعرف محمد رمضان بإطلالاته الغريبة والمثيرة للجدل في حفلاته، حيث يحرص دائمًا على الظهور بأزياء خارجة عن المألوف، ليتصدر التريند، ففي في حفل له عام ٢٠١٩ ظهر محمد رمضان بقميص شفاف أسود يعرف بـ "السي ثرو"، وأثارت هذه الملابس جدلًا واسعًا من قبل المصريين، الذين وصفوا القميص لا يناسب المجتمعات العربية والشرقية.

وظهر رمضان في حفل بالشيخ زايد عام ٢٠٢٠، وهو يرتدي أكثر من بالطو من الفرو بدون أي قطعة ملابس من تحته وهو ما جعله عرضة لهجوم الجمهور.

وفي المعرض الأفريقي IATF بالقاهرة، عام 2023، ظهر محمد رمضان مرتديًا قميصًا أبيض مرصعًا بالألماس تخطت قيمته آنذاك 112 ألف جنيه مصري، مع نظارة شمسية بسعر يقارب 21 ألف جنيه مصري، الأمر الذي أثار انتقاد المصريين له.

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