الأحد 15 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

السيسي يتناول تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط مع عدد من رجال الصحافة والإعلام

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، عددا من سيدات ورجال الصحافة والإعلام ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وتناول الرئيس تطورات الأوضاع الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الحرب في غزة والجهود المصرية ذات الصلة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية دون عراقيل.

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إلى أن اللقاء تناول كذلك التطورات في كل من سوريا ولبنان وليبيا والسودان والصومال واليمن، والجهود المصرية لتسوية تلك الأزمات، كما تطرق اللقاء إلى الأمن المائي باعتباره أولوية قصوى لمصر ومسألة وجود.
 

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