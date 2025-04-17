الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء

درجة الحرارة اليوم، كشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس، بجميع محافظات الجمهورية.

حالة الطقس اليوم

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي: “ هناك ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب البلاد”، موضحة أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى 28 درجة، مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

وأشارت إلى استمرار الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.



وجاءت درجات الحرارة كالتالي:

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 28

درجات الحرارة اليوم في العاصمة الإدارية

درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 27

درجات الحرارة اليوم في 6 أكتوبر

درجة الحرارة الصغرى 16 و درجة الحرارة العظمى 27

درجات الحرارة اليوم

درجات الحرارة اليوم في بنها

درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 27

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 24

درجات الحرارة اليوم في العلمين الجديدة

درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 23

درجات الحرارة اليوم في مطروح

درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 22

درجات الحرارة اليوم في سيوة

درجة الحرارة الصغرى 15 و درجة الحرارة العظمى 28

درجات الحرارة اليوم

درجات الحرارة اليوم في كاترين

درجة الحرارة الصغرى 06 ودرجة الحرارة العظمى 18

درجات الحرارة اليوم في بورسعيد

درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 24

درجات الحرارة اليوم في الزقازيق

درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 26

درجات الحرارة اليوم في الإسماعيلية

درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 27

درجات الحرارة اليوم في السويس

درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى: 26

درجات الحرارة اليوم

درجات الحرارة اليوم في شرم الشيخ

درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 31

درجات الحرارة اليوم في الغردقة

درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 27

درجات الحرارة اليوم في الفيوم

درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 31

درجات الحرارة اليوم

درجات الحرارة اليوم في بنى سويف

درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 32

درجات الحرارة اليوم في المنيا

درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 32

درجات الحرارة اليوم

درجات الحرارة اليوم في أسيوط

درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى: 33

درجات الحرارة اليوم في سوهاج

درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 34

درجات الحرارة اليوم في الأقصر

درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 35

درجات الحرارة اليوم في أسوان

درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 36

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