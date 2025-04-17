محافظ الأقصر يتفقد سوق مرحبا لحل مشكلات أصحاب البازارات السياحية

تفقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، سير أعمال فتح شارع علي مهدي بمنطقة العوامية، وسوق مرحبا الجديد ومحطة صرف صحى 2 بحى جنوب، في ضوء المتابعة المستمرة لسير أعمال المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة.



وأوضحت المهندسة إلهام شيبانى مدير مديرية الطرق بالأقصر إلى أنه تم فتح شارع علي مهدي بمنطقة العوامية من ناحية طريق الجولي فيل من قبل مجلس مدينة الأقصر، ومن المقرر أن تقوم مديرية الطرق بعمل طبقة تأسيس للشارع بمجرد إنهاء أعمال الهيئة القومية لمياه الشرب لتوصيل مرفق الصرف الصحى به، وكذلك أعمال إنارته من قبل إدارة مشروعات الكهرباء بالمحافظة.

محافظ الأقصر يقرر خفض إيجار سوق مرحبا

وفي ضوء الاستجابة للمواطنين استكمل محافظ الأقصر جولته بوسط مدينة الأقصر، حيث تفقد سوق مرحبا الجديد، حيث جاءت شكاوى أصحاب البازارات السياحية بسوق مرحبا بسبب الركود الذي شهده السوق نتيجة عدم وصول السائحين إليه، وعدم الترويج له بشكل أكبر ووجود أسواق أخرى، فضلًا عن ارتفاع قيمة الإيجارات.



وجاءت توجيهات " عمارة " إلي محمد مهدى مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة ببحث آليات استغلال السوق بشكل أفضل من ذلك، مع بحث إمكانية خفض قيمة إيجارات المحلات، بحيث يستفيد منه أبناء المحافظة خاصة وأن موقعه متميز بوسط المدينة.



وأيضًا تابع محافظ الأقصر سير العمل بمحطة صرف 2 بحى جنوب مشددًا على تنفيذ أعمال النظافة والصيانة الدورية بها، لضمان عملها بالكفاءة المقررة لها.



جاء ذلك على هامش جولة المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر لمتابعة سير أعمال المشروعات التنموية والخدمية بمناطق وسط مدينة الأقصر.



رافق المحافظ خلال الجولة، اللواء دكتور هشام الشيمى السكرتير المساعد للمحافظة، وحاتم جابر سكرتير مدينة الأقصر، والمهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، والمهندس عبدالله بكرى مدير التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والمهندسة مارى روحى مدير إدارة مشروعات الكهرباء بالمحافظة والمهندسة إلهام شيبانى مدير مديرية الطرق، والمهندس عبد المسيح نبيل مدير إدارة التخطيط العمراني، والمهندس ماجد جميل مدير الإدارة الهندسية، ومهندس محمد فوزى مسؤول بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومسئولى الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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